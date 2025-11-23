فرمانده سپاه بشاگرد: خودباوری و ایمان دانش آموزان ارزش بالایی دارد

به گزارش خبرگزاری مهر، سرهنگ محمد کاملی فرمانده ناحیه مقاومت بسیج سپاه شهرستان بشاگرد شنبه شب در آئین عزاداری دبیرستان دخترانه شبانه روزی روستای «تیدر» از توابع بخش گوهران با اشاره به نقش و جایگاه بانوان و دختران در تعالی جامعه اظهار کرد: مقام معظم رهبری خطاب به بانوی ورزشکار فرمودند که همت، تلاش و ایمان شما دختران از مدال طلا برتر است.
وی ضمن عرض تسلیت به مناسبت فرا رسیدن سالروز شهادت حضرت فاطمه زهرا (س)، بر لزوم شناخت و الگوگیری دختران جوان از سیره دخت نبی مکرم اسلام تأکید کرد.
فرمانده ناحیه مقاومت بسیج سپاه شهرستان بشاگرد در جمع دانشآموزان با اشاره به اهمیت جایگاه دختران در جامعه اسلامی و نگاه ویژه رهبر معظم انقلاب به تلاش و کوشش جوانان، به روایتی از افتخارآفرینی یکی از بانوان ورزشکار کشورمان اشاره کرد.
وی با بیان خاطرهای گفت: یکی از دانشآموزان و ورزشکاران رشته مویتای ایران، پس از کسب مدال نقره در بازیهای همبستگی اسلامی، در مصاحبهای عنوان کرده بود که «دوست داشتم مدال طلا کسب میکردم و آن را تقدیم رهبر انقلاب میکردم، اما اکنون همین مدال نقره را تقدیم ایشان میکنم.»
کاملی افزود: وقتی این پیام به حضرت آقا رسید، رهبر فرزانه انقلاب اسلامی در پاسخ، پیامی پدرانه و پرمعنا صادر کردند و فرمودند: «سلام و تشکر مرا برسانید و بگویید از طلا برتر، همت و تلاش و ایمان و اعتماد به نفس شماست دخترم.»
وی تصریح کرد: این پیام نشاندهنده آن است که در نگاه اسلام و رهبری، آنچه ارزش واقعی دارد، روحیه خودباوری، ایمان و تلاشی است که شما دانشآموزان در مسیر علم و زندگی به کار میگیرید.
گفتنی است، در پایان این مراسم معنوی، از زحمات و تلاشهای خالصانه گروه جهادی مدافعان حریم و حرم بشاگرد که مسئولیت برنامهریزی و اجرای این مراسم باشکوه را بر عهده داشتند، تقدیر و تشکر به عمل آمد.
نظر شما