دوگانه ایرانیت و اسلامیت، ظرفیت یا تهدید؟

به گزارش خبرگزاری مهر، نشست هم اندیشی تخصصی بررسی و تحلیل نسبت و مناسبات اسلامیت و ایرانیت به همت قرارگاه جهادی اندیشه پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی برگزار میشود.
در این نشست اساتیدی چون حمیدرضا شاکرین با موضوع هویت ایرانی و دوگانه اسلامیت و ایرانیت، احد جاودانی با موضوع تمدن ایرانی؛ نفی دوگانه اسلامیت و ایرانیت، محمدباقر پورامینی با موضوع خاستگاه دوگانه پنداری اسلامیت و ایرانیت و محمد عابدی با موضوع ظرفیتها و مهارتهای تعامل اسلامیت و ایرانیت به دبیری علمی محمد ملک زاده سخنرانی میکنند.
این نشست روز چهارشنبه ۵ آذر ماه ۱۴۰۴، ساعت ۱۰ در قم، پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی برگزار میشود و به صورت مجازی نیز از طریق لینک skyroom.online/ch/iict/jahadi قابل مشاهده است.
