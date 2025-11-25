  1. استانها
  2. آذربایجان غربی
۴ آذر ۱۴۰۴، ۱۴:۰۵

فرمانده جدید انتظامی شهرستان نقده معرفی شد

ارومیه- در مراسمی با حضور سردار «رحیم جهانبخش» فرمانده انتظامی آذربایجان غربی، فرمانده جدید انتظامی شهرستان نقده معرفی شد.

به گزارش خبرگزاری مهر، فرمانده انتظامی آذربایجان غربی روز سه شنبه در مراسم تکریم و معارفه فرمانده انتظامی شهرستان نقده با اشاره به نقش مهم نیروی انتظامی در جنگ ۱۲ روزه افزود: کشور ایران چندین صد سال است که مورد طمع قرار گرفته و برخی از امرا و حاکمان از حیث ترس و خودباختگی و بی عرضگی تاریخ و تمدن ایران اسلامی را فروخته‌اند و از کشور جدا شده‌اند.

سردار رحیم جهانبخش به پایبندی مردم به نظام اشاره کرد و افزود: نظام سلطه چندین سال است چشم طمع به ایران اسلامی را دارند و در سده‌های مختلف سعی به تعرض داشته‌اند و بارها با اولین گزینه یعنی تجزیه ایران پای کار آمده‌اند و هنوز هم گروهک‌های مختلف با حمایت جهان استکباری در صدد انشقاق مملکت در اقصی نقاط کشور هستند که اتحاد و پایبندی مردم به نظام خصوصاً بعد از دفاع مقدس ۱۲ روزه بیشتر مشخص و خود را نشان داد و این انسجام و پایبندی بود که پای تجاوزگران را قطع کرد.

وی هدف غایی دشمن را راهبرد اضمحلال و تجزیه دانست و گفت دشمن هزاران میلیاردها دلار برای این راهبرد هزینه کرده و امروز سپاه، ارتش و مجموعه انتظامی کشور جانانه بدون هیچ آشفتگی در مقابل تمامی تهدیدات ایستاده‌اند.

امیر عباس جعفری فرماندار شهرستان نقده با اشاره به تهدیدات‌های متفاوت افزود: شهرستان نقده یکی از شهرستان‌های دارای امنیت بالا در سطح استان است و امنیت را مدیون زحمات نیروهای نظامی و انتظامی با مشارکت مردم هستیم که شبانه روز و هوشمندانه با رفعت انسانی در راستای تأمین امنیت با طرح‌های مهم فرهنگی تلاش می‌کنند.

در پایان از زحمات ۳۰ ساله سرهنگ حسام صلاحی که به افتخار بازنشستگی نائل شد، تجلیل و سرهنگ یونس ارجمند طی حکمی از سوی فرمانده انتظامی کشور به سمت فرماندهی انتظامی شهرستان نقده معرفی شد.

    • رحمان قریب IR ۱۷:۴۸ - ۱۴۰۴/۰۹/۰۵
      خسته نباشین به تمام نیروهای انتظامی

