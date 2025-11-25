فرمانده جدید انتظامی شهرستان نقده معرفی شد

به گزارش خبرگزاری مهر، فرمانده انتظامی آذربایجان غربی روز سه شنبه در مراسم تکریم و معارفه فرمانده انتظامی شهرستان نقده با اشاره به نقش مهم نیروی انتظامی در جنگ ۱۲ روزه افزود: کشور ایران چندین صد سال است که مورد طمع قرار گرفته و برخی از امرا و حاکمان از حیث ترس و خودباختگی و بی عرضگی تاریخ و تمدن ایران اسلامی را فروختهاند و از کشور جدا شدهاند.
سردار رحیم جهانبخش به پایبندی مردم به نظام اشاره کرد و افزود: نظام سلطه چندین سال است چشم طمع به ایران اسلامی را دارند و در سدههای مختلف سعی به تعرض داشتهاند و بارها با اولین گزینه یعنی تجزیه ایران پای کار آمدهاند و هنوز هم گروهکهای مختلف با حمایت جهان استکباری در صدد انشقاق مملکت در اقصی نقاط کشور هستند که اتحاد و پایبندی مردم به نظام خصوصاً بعد از دفاع مقدس ۱۲ روزه بیشتر مشخص و خود را نشان داد و این انسجام و پایبندی بود که پای تجاوزگران را قطع کرد.
وی هدف غایی دشمن را راهبرد اضمحلال و تجزیه دانست و گفت دشمن هزاران میلیاردها دلار برای این راهبرد هزینه کرده و امروز سپاه، ارتش و مجموعه انتظامی کشور جانانه بدون هیچ آشفتگی در مقابل تمامی تهدیدات ایستادهاند.
امیر عباس جعفری فرماندار شهرستان نقده با اشاره به تهدیداتهای متفاوت افزود: شهرستان نقده یکی از شهرستانهای دارای امنیت بالا در سطح استان است و امنیت را مدیون زحمات نیروهای نظامی و انتظامی با مشارکت مردم هستیم که شبانه روز و هوشمندانه با رفعت انسانی در راستای تأمین امنیت با طرحهای مهم فرهنگی تلاش میکنند.
در پایان از زحمات ۳۰ ساله سرهنگ حسام صلاحی که به افتخار بازنشستگی نائل شد، تجلیل و سرهنگ یونس ارجمند طی حکمی از سوی فرمانده انتظامی کشور به سمت فرماندهی انتظامی شهرستان نقده معرفی شد.
