استاندار همدان در سفر به نهاوند چند طرح عمرانی و اقتصادی را افتتاح کرد

به گزارش خبرنگار مهر، استاندار همدان در دومین سفر استانی خود به نهاوند، سه پروژه بزرگ اقتصادی و عمرانی شامل گلخانه هیدرولیک گل رز و پست برق نهاوند ۴ را افتتاح کرد و از اجرای پروژه برق نهاوند ۳ در آینده نزدیک خبر داد.

حمید ملانوری‌شمسی، استاندار همدان در دومین سفر خود به شهرستان نهاوند، با حضور در گلزار شهدای این شهرستان، به مقام شامخ شهیدان ادای احترام کرد و سپس در مراسم افتتاح چندین پروژه عمرانی و اقتصادی شرکت نمود.

بهره‌برداری از گلخانه هیدرولیک گل رز



اولین پروژه افتتاح شده، گلخانه هیدرولیک گل رز در روستای قشلاق باباپیره بود. این گلخانه در سطح ۴ هکتار با هزینه ۶۰۰ میلیارد ریال احداث شده و برای ۸۰ نفر اشتغال‌زایی مستقیم ایجاد کرده است. این مجموعه با تولید سالانه ۴ میلیون و ۸۰۰ هزار شاخه گل رز، به عنوان بزرگترین صادرکننده گل شاخه‌بریده کشور شناخته می‌شود.

۶۰ درصد از تولیدات این گلخانه به کشورهای عراق، آذربایجان، ارمنستان و روسیه صادر می‌شود و هر هفته سه محموله گل به حرم مطهر امام رضا (ع) اهدا می‌گردد.

افتتاح پست برق نهاوند ۴

در ادامه این سفر، پست برق ۶۳/۲۰ کیلوولت نهاوند ۴ با سرمایه‌گذاری ۱,۲۰۰ میلیارد ریال به بهره‌برداری رسید. این پروژه در زمینی به مساحت ۵ هزار متر مربع احداث شده و دارای ترانس با ظرفیت ۳۰ مگاولت آمپر و خط برق‌رسانی ۲ کیلومتری است.

استاندار همدان در این مراسم با اشاره به ناترازی انرژی در کشور گفت: برای توسعه واحدهای تولیدی، تأمین برق یکی از نیازهای جدی است که با ایجاد نیروگاه‌های خورشیدی در استان، در حال پیگیری می‌باشد.

پروژه‌های آتی و برنامه‌های توسعه‌ای

ملانوری از آغاز پروژه برق نهاوند ۳ با اعتبار ۲۰۰ میلیارد ریال خبر داد و گفت: این پروژه تا یک سال آینده به بهره‌برداری خواهد رسید. وی افزود: در حوزه نیروگاه‌های خورشیدی، مجوز ۸۵۰ مگاوات صادر شده و برنامه‌ریزی برای وارد شبکه کردن ۵۰۰ مگاوات برق تا پایان سال در دست اجرا است.

استاندار همدان با تقدیر از همراهی نماینده نهاوند در مجلس، اظهار داشت: امروز دولت جمهوری اسلامی برای حل و فصل مسائل مردم به طور جدی و با برنامه پای کار است و این سفرها نشانه عزم جدی دولت برای حرکت به سمت توسعه پایدار استان می‌باشد.