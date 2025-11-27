به گزارش خبرنگار مهر، احمد کرمی ظهر پنجشنبه در نشست شورای مبادلات مرزی استان، با تأکید بر ضرورت تقویت زیرساخت‌ها و هوشمندسازی خدمات در مرز مهران، افزایش تراز صادرات را مهم‌ترین اولویت دولت چهاردهم در این استان عنوان کرد.

وی گفت: مرز مهران به دلیل طولانی‌ترین مرز زمینی کشور با عراق، ظرفیت بی‌بدیلی برای توسعه تجارت دارد و باید با برنامه‌ریزی دقیق، هم صادرات و هم واردات کالاهای اساسی از این مرز ساماندهی شود.

وی با اشاره به مصوبه اخیر دولت مبنی بر ورود نهاده‌های کشاورزی بدون انتقال ارز از طریق استان‌های مرزی، افزود: این تصمیم بخش زیادی از دغدغه‌های فعالان اقتصادی را برطرف کرده و می‌تواند جهش صادراتی استان را رقم بزند.

استاندار ایلام تأکید کرد: تجارت مرزی یک کار گروهی است و همه دستگاه‌ها از حوزه امنیت تا خدمات و رفاه باید هماهنگ عمل کنند تا توقف‌های غیرضروری در پایانه تجاری مهران حذف شود. او همچنین خواستار بهره‌گیری از فناوری‌های نوین و هوش مصنوعی برای ارائه خدمات ۲۴ ساعته در مرز شد.

کرمی با اشاره به حضور میلیونی زائران در ایام اربعین و حجم بالای مبادلات کالا، گفت: مرز مهران نه تنها یک گذرگاه تجاری بلکه ویترین ملی و بین‌المللی کشور است و باید با نظم، انسجام و کیفیت بالا مدیریت شود.

وی در بخش دیگری از سخنان خود تجهیز انبارهای عمومی و ساماندهی محوطه‌های گمرکی را از نیازهای فوری مرز مهران دانست و تأکید کرد: نبود نظم در مسیرها و تابلوهای راهنما قابل قبول نیست و باید علائم فارسی و عربی برای سهولت تجارت و تردد نصب شود.

استاندار ایلام همچنین به ظرفیت ۶۰۰ هکتاری منطقه آزاد مهران اشاره کرد و آن را فرصتی برای ایجاد یک مرکز بزرگ پشتیبانی تجارت دانست. او از معاونت اقتصادی استانداری خواست ظرف یک ماه راهکارهای عملی برای ساماندهی و شتاب‌بخشی به صادرات در مرز مهران ارائه کند.

کرمی در پایان گفت: رفتار مناسب کارکنان مرزی، ارتقای زیرساخت‌ها و نگاه بلندمدت به تجارت بین‌المللی می‌تواند مرز مهران را به نقطه‌ای جذاب و رقابتی در سطح ملی و منطقه‌ای تبدیل کند.