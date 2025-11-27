  1. دين، حوزه، انديشه
  2. اندیشمندان و اندیشکده ها
۶ آذر ۱۴۰۴، ۱۶:۳۴

الگوی مدارس دولتی، مسئله‌ها و ظرفیت‌ها

کتاب مدرسه آینده ساز در پژوهشکده باقرالعلوم نقد و بررسی می‌شود.

به گزارش خبرنگار مهر، نشست نقد و بررسی کتاب «مدرسه آینده‌ساز» اثر حجت الاسلام بختیاری به همت پژوهشکده باقرالعلوم برگزار می‌شود.

این کتاب به الگوی اجرایی مدارس در مدار انقلاب اسلامی، مسئله‌ها، ظرفیت‌ها و برنامه‌های اجرایی مدارس دولتی می‌پردازد.

در این نشست حجت الاسلام حیدری پور، علیرضا مؤمن، محمدرضا فلاح، امید نیک‌داد به عنوان ناقد سخنرانی می‌کنند.

این نشست روز یکشنبه ۹ آذر ۱۴۰۴ ساعت ۱۲:۳۰ تا ۱۴:۳۰ به نشانی قم، میدان جانبازان، حیاط مصلّی، پژوهشکده باقرالعلوم (ع)، طبقه همکف، سالن جلسات برگزار خواهد شد.

سیده فاطمه سادات کیایی

