به گزارش خبرنگار مهر، نشست نقد و بررسی کتاب «مدرسه آیندهساز» اثر حجت الاسلام بختیاری به همت پژوهشکده باقرالعلوم برگزار میشود.
این کتاب به الگوی اجرایی مدارس در مدار انقلاب اسلامی، مسئلهها، ظرفیتها و برنامههای اجرایی مدارس دولتی میپردازد.
در این نشست حجت الاسلام حیدری پور، علیرضا مؤمن، محمدرضا فلاح، امید نیکداد به عنوان ناقد سخنرانی میکنند.
این نشست روز یکشنبه ۹ آذر ۱۴۰۴ ساعت ۱۲:۳۰ تا ۱۴:۳۰ به نشانی قم، میدان جانبازان، حیاط مصلّی، پژوهشکده باقرالعلوم (ع)، طبقه همکف، سالن جلسات برگزار خواهد شد.
