«گروسی» نامزد دبیرکلی سازمان ملل شد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روسیا الیوم، آرژانتین اعلام کرد که رسماً «رافائل گروسی» مدیرکل آژانس بینالمللی انرژی اتمی را که شهروند این کشور است، برای سمت دبیرکلی سازمان ملل متحد برای دوره بین ۲۰۲۷ تا ۲۰۳۱ نامزد کرده است.
در بیانیهای که وزارت امور خارجه آرژانتین در این خصوص منتشر کرد، آمده است: «آرژانتین مفتخر است که رافائل گروسی، مدیرکل فعلی آژانس بینالمللی انرژی اتمی را برای سمت دبیرکلی سازمان ملل متحد برای دوره ۲۰۲۷-۲۰۳۱ نامزد کند. گروسی بیش از چهار دهه سابقه درخشان به عنوان یک مقام در هیئت دیپلماتیک آرژانتین دارد و دستاوردهای اصلی او بر کمک به صلح و امنیت بینالمللی از طریق یک مدیریت باز، مؤثر و پیشگیرانه متمرکز بوده که نتایج آن در عمل مشهود است.»
وزارت خارجه آرژانتین بدون اشاره به سیاسیکاریهای آشکار گروسی در زمان ریاستش بر آژانس در پایان بیانیه خود مدعی شد: «دانش عمیق گروسی از نظام چندجانبه، توانایی او در ترویج گفتگوی دیپلماتیک، عملکرد معتبر او در زمینه درگیریها و بحرانهای جدی بینالمللی به عنوان یک طرف بیطرف و مؤثر، همراه با شایستگی فنی و زبانی و تعهد او به منشور سازمان ملل، او را به کاندیدای بسیار واجد شرایط برای تصدی مسئولیتهای دبیرکلی که جهان امروز به آن نیاز دارد، تبدیل میکند.»
نگرانی کارشناسان از سازمان مللِ «گروسی»
نامزد شدن گروسی برای دبیرکلی سازمان ملل در حالی است که او در دوره ریاستش بر سازمان بینالمللی انرژی اتمی و بهویژه در پرونده هستهای ایران آشکارا نشان داد که یک مقام فنی و بیطرف نیست، بلکه بازیگری سیاسی در خدمت غرب است. او بارها با جانبداری آشکار از اسرائیل، رژیمی که حتی عضو معاهده انپیتی نیست، گزارشهای جهتدار و مغرضانه علیه ایران منتشر کرد و حتی از محکومیت حمله به تأسیسات هستهای ایران نیز طفره رود.
خوشخدمتیهای آشکار او برای غرب و رژیم صهیونیستی نشان میدهد که گروسی تنها به فکر آینده سیاسی خود است؛ آیندهای که او را در جایگاه دبیرکل سازمان ملل میبیند. به عقیده بسیاری از کارشنان گروسی آژانس را از یک نهاد فنی و نظارتی به سکوی پرش سیاسی شخصی خود تبدیل کرده است. او با فشارهای سیاسی و جانبداریهای آشکار علیه ایران و دیگر کشورهای مستقل، تلاش کرده راه خود را برای رسیدن به دبیرکلی هموار کند.
پیش از این مقامات کشورمان بارها تأکید کردند که علت و انگیزه اصلی این سیاسیکاریهای گروسی به نفع آمریکا و رژیم صهیونیستی برای تصدی دبیرکلی سازمان ملل است؛ اکنون که او رسما به عنوان یکی از گزینههای دبیرکلی سازمان ملل معرفی شده است، این جاهطلبی خطرناک او میتواند سازمان ملل را نیز بیش از پیش آلوده به سیاسیکاری و آن را ابزار آشکار غرب، آمریکا و رژیم صهیونیستی کند و این سازمان بینالمللی را بیش از پیش از معنا تهی کند.
روند انتخاب دبیرکل سازمان ملل
نامزدهای سمت دبیرکلی سازمان ملل از سوی کشورهای عضو معرفی میشوند و هر کشور تنها میتواند یک نفر را پیشنهاد دهد. برای نامزدی، کشورها باید نامه رسمی خود را برای رؤسای شورای امنیت و مجمع عمومی ارسال کنند. در ادامه، نامزدها باید برنامه و چشمانداز خود برای آینده سازمان ملل و نیز منابع مالی خود را اعلام کنند. همچنین اگر نامزدی در یکی از ساختارهای سازمان ملل مشغول به کار باشد، باید برای جلوگیری از تعارض منافع، در مدت روند انتخاب از مسئولیتهای خود کنارهگیری کند.
دبیرکل سازمان ملل توسط شورای امنیت انتخاب و توسط مجمع عمومی برای یک دوره پنجساله قابل تمدید تأیید میشود. تعداد دورههای خدمت محدود نیست، اما طولانیترین دوره مسئولیت دبیرکلی سازمان ملل تاکنون ۱۰ سال بوده است. بر اساس رویه موجود، دبیرکل نباید از میان پنج عضو دائم شورای امنیت شامل روسیه، انگلیس، چین، آمریکا و فرانسه انتخاب شود.
سوابق و رقبای گروسی برای تصدی دبیرکلی سازمان ملل
رافائل گروسی در ۱۲ مارس ۱۹۶۱ در بوئنوس آیرس متولد شد. او در سال ۱۹۸۳ با مدرک علوم سیاسی از دانشگاه کاتولیک آرژانتین فارغالتحصیل شد و سپس در سال ۱۹۹۱ مدرک کارشناسی ارشد روابط بینالملل را از موسسه تحصیلات تکمیلی مطالعات بینالمللی در ژنو، سوئیس، دریافت کرد.
«ویرجینیا گامبا» دیگر نامزد آرژانتینی، نماینده ویژه سابق سازمان ملل در حوزه خشونت علیه کودکان در درگیریهای مسلحانه نیز وارد رقابت با گروسی برای تصدی دبیرکلی سازمان ملل شده است.
سایر نامزدهای آمریکای لاتین برای بدست آوردن سمت دبیرکلی سازمان ملل شامل «میشل باچله» رئیس جمهوری سابق شیلی، «آلیسیا بارسنا» از مکزیک و «ربکا گریاسپان» و «کریستیانا فیگرس» از کاستاریکا هستند.
علاوه بر آرژانتین، ایتالیا هم حمایت خود را از گروسی، که تابعیت این کشور را نیز دارد، اعلام کرده است.
آنتونیو گوترش تا ۳۱ دسامبر ۲۰۲۶ دبیرکل سازمان ملل خواهد بود و قرار است روند رسمی انتخاب دبیرکل در پایان ماه ژوئیه ۲۰۲۶ آغاز شود.
باید اشاره کرد که از زمان تأسیس سازمان ملل متحد در سال ۱۹۴۵، ۹ نفر سمت دبیرکلی سازمان را بر عهده داشتهاند و جانشین «آنتونیو گوترش»، دهمین دبیرکل سازمان ملل متحد در فاصله زمانی ۲۰۲۷ تا ۲۰۳۱ خواهد بود.
نظر شما