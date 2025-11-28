امام جمعه پارسیان: اگر جنگ جدید آغاز شود رژیم صهیونیستی نابود خواهد شد

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام والمسلمین جواد اسماعیل‌نیا، امام جمعه پارسیان در خطبه‌های این هفته نماز جمعه با اشاره به بازخوانی بخشی از نهج‌البلاغه درباره حق فقرا در اموال اغنیا، در خطبه‌های این هفته نماز جمعه تأکید کرد: بی‌توجهی ثروتمندان به حقوق محرومان، ریشه فقر در جامعه است.

وی همچنین با گرامیداشت سالروز شهادت دانشمندان هسته‌ای و شهید مدرس، ضمن بیان انتظارات رهبر انقلاب از نمایندگان مجلس، به جنایت اخیر رژیم صهیونیستی و ترور فرمانده حزب‌الله لبنان واکنش نشان داد و تأکید کرد صبر جریان مقاومت رو به پایان است.

امام جمعه پارسیان بیان کرد: خداوند روزی فقیران را در اموال اغنیا قرار داده و هیچ‌کس فقیر نمی‌شود مگر اینکه ثروتمندان حق آنان را ادا نکنند.

وی با بیان اینکه رسیدگی به فقرا یک واجب الهی است، افزود: خداوند از اغنیا درباره حقوق محرومان بازخواست خواهد کرد.

گرامیداشت دانشمندان هسته‌ای و شهید مدرس

حجت‌الاسلام اسماعیل‌نیا در ادامه ضمن ادای احترام به شهیدان والامقام فخری‌زاده و شهریاری، یاد و خاطره استاد شهید آیت‌الله مدرس را گرامی داشت و روز مجلس را به نمایندگان تبریک گفت.

وی با اشاره به تأکیدات مکرر رهبر معظم انقلاب درباره وظایف نمایندگان مجلس اظهار کرد: مجلس خانه ملت و تجلی‌گاه عزت ملی است. نمایندگان باید در عمل تبعیت از ولی فقیه را نشان دهند؛ امانت‌دار، ساده‌زیست، مردمی، قانون‌مدار و پرهیزگار از فساد و تبعیض باشند و از دخالت در انتصابات و جو زدگی دوری کنند.

تقدیر از دستگاه‌های فرهنگی و مذهبی شهرستان

وی از تمامی هیئات مذهبی، مساجد، روحانیون، مداحان، عزاداران، خیران و مسئولان شهرستان به‌ویژه در برگزاری برنامه‌های ایام فاطمیه، یادبود شهدای گمنام، هفته بسیج و اقامه نماز استسقا قدردانی کرد.

محکومیت ترور فرمانده حزب‌الله لبنان

امام جمعه پارسیان با اشاره به ترور شهید «ابوعلی طباطبایی» از فرماندهان ارشد حزب‌الله لبنان، این اقدام را «جنایت جدید رژیم صهیونیستی» دانست و گفت: این حمله بار دیگر ماهیت بحران‌سازی اسرائیل و هراس عمیق صهیونیست‌ها از قدرت روزافزون مقاومت را نشان داد.

وی با بیان اینکه رژیم صهیونیستی طی کمتر از یک سال صدها بار توافق آتش‌بس را نقض کرده، افزود: در این مدت ۳۵۰ نفر شهید و حدود هزار نفر مجروح شده‌اند.

اسماعیل‌نیا ادامه داد: صبر راهبردی حزب‌الله و ملت لبنان اندازه دارد و اگر جنگ جدیدی آغاز شود، بدون تردید پایان آن محو کامل رژیم غاصب خواهد بود.

تأکید بر وحدت ملی و حمایت از دولت

امام جمعه پارسیان با اشاره به سخنان اخیر رهبر انقلاب اسلامی، گفت: ایشان فرمودند در برابر دشمن باید با هم متحد باشیم؛ اختلاف سلیقه هست اما مقابل دشمن باید مانند دوران جنگ ۱۲ روزه یکپارچه بود.

وی همچنین با یادآوری تأکید رهبر انقلاب بر حمایت از دولت و پرهیز از اسراف، گفت: اسراف در آب، نان، برق، بنزین و ارزاق از مشکلات جدی اجتماعی است. اگر اسراف نباشد، وضعیت کشور به‌مراتب بهتر خواهد شد.

تکذیب شایعه ارسال پیام به آمریکا

حجت‌الاسلام اسماعیل‌نیا با نقل بخش دیگری از بیانات رهبری اظهار کرد: شایعات مبنی بر ارسال پیام جمهوری اسلامی ایران به آمریکا از طریق واسطه، دروغ محض است. دولت آمریکا شایسته همکاری و ارتباط با جمهوری اسلامی نیست.