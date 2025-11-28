به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام سید ابوالحسن فاطمی در خطبه‌های نماز جمعه این هفته شهرکرد با اشاره به سخنان اخیر رهبر معظم انقلاب اسلامی، چهار محور اساسی از بیانات معظم‌له را تبیین کرد و گفت: نخستین نکته، حفظ وحدت و انسجام داخلی است؛ همان‌گونه که رهبر معظم انقلاب فرمودند، ملت ایران با وجود تفاوت دیدگاه‌ها و سلایق سیاسی، همواره در برابر دشمنان متحد بوده و امروز نیز باید این انسجام حفظ شود.

وی با بیان اینکه اختلاف‌نظرها امری طبیعی است، افزود: این تفاوت دیدگاه‌ها باید در فضایی کارشناسی و با احترام متقابل بررسی شود و نباید اجازه داد دشمنان از این اختلافات بهره‌برداری کنند.

فاطمی با اشاره به تجربه پیروزی انقلاب اسلامی و دفاع مقدس، تصریح کرد: ملت ایران زمانی در برابر رژیم شاه و حامیان خارجی‌اش به پیروزی رسید که همه گروه‌ها با وجود تفاوت‌ها، در یک صف واحد قرار گرفتند.

امام جمعه شهرکرد دومین محور بیانات رهبر معظم انقلاب را ضرورت ائتلاف ملی و حمایت از دولت و رئیس‌جمهور برای تقویت اقتدار کشور عنوان کرد و گفت: برای مقابله با دشمنان و حضور مؤثر در عرصه بین‌المللی، باید از مسئولان و خدمتگزاران کشور حمایت کرده و مسیر همدلی را تقویت کنیم.

وی با اشاره به تلاش‌های دولت در حوزه‌های مختلف، خواستار همراهی مردم و جریان‌های سیاسی با مجموعه مدیریتی کشور شد و افزود: اگر در این مسیر صبوری و همدلی داشته باشیم، بی‌تردید سربلند خواهیم بود.

فاطمی صرفه‌جویی و پرهیز از اسراف را سومین نکته مورد تأکید رهبر معظم انقلاب دانست و اظهار داشت: در مصرف منابعی همچون آب، گاز، برق و بنزین باید دقت بیشتری داشته باشیم؛ همان‌گونه که پیشینیان ما برای یک ظرف آب نیز ارزش قائل بودند، امروز نیز باید از اسراف در مهمانی‌ها و مراسم‌ها پرهیز شود.

وی با اشاره به نقش روحیه جهادی و توکل بر خدا در پیروزی‌های ملت ایران در دوران دفاع مقدس و انقلاب اسلامی، افزود: پرهیز از اسراف یکی از عوامل مهم در تحقق این پیروزی‌ها بوده است.

نماینده ولی‌فقیه در چهارمحال و بختیاری در ادامه با اشاره به تحولات اخیر اوکراین، اتکای این کشور به آمریکا را عامل از دست رفتن بخش‌هایی از خاک خود دانست و گفت: تجربه تلخ اوکراین باید برای دیگر کشورها درس عبرت باشد.

وی با یادآوری تجربه تاریخی ایران در دوران نهضت ملی شدن صنعت نفت، اظهار کرد: اعتماد دکتر مصدق به آمریکا برای مقابله با انگلستان، در نهایت به کودتای ۲۸ مرداد منجر شد و این تجربه‌ها نشان می‌دهد که اعتماد به غرب، نتیجه‌ای جز خسارت در پی ندارد.

فاطمی در بخش پایانی خطبه‌ها با گرامیداشت یاد و خاطره شهدای برجسته انقلاب اسلامی و دانشمندان هسته‌ای کشور، گفت: شخصیت‌هایی چون شهید دکتر محسن فخری‌زاده، شهید دکتر مجید شهریاری، آیت‌الله سید حسن مدرس و شهدای نهضت جنگل، مایه افتخار ملت ایران هستند.

وی تأکید کرد: مطالعه زندگی این شهدا، روحیه عزت، مقاومت و استقلال‌طلبی را در جامعه تقویت می‌کند و نسل جوان باید با سیره این بزرگان بیشتر آشنا شود.