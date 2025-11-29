مخالفت عناصر خارجی با خنثی کردن یک بمب ساعتی در منطقه

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از المعلومه، مختار الموسوی نماینده پارلمان عراق تاکید کرد که برخی کشورها مانع برچیده شدن اردوگاه الهول سوریه میشوند چرا که اهداف سیاسی مرتبط با منافع خود در منطقه دارند.
وی اضافه کرد: اردوگاه الهول به مثابه یک بمب ساعتی در خاورمیانه عمل میکند چرا که در برگیرنده عناصر تروریست با تابعیتهای بیش از ۳۰ کشور جهان است. این یک نقشه اطلاعاتی با مشارکت سرویسهای کشورهای مختلف برای ایجاد نسل جدیدی از تروریستها در منطقه به شمار میرود.
الموسوی تصریح کرد: ما شاهد بزرگترین تجمع تروریستها در جهان در این اردوگاه هستیم. امنیت عراق نیز با وجود الهول تحتالشعاع قرار میگیرد. ۳۰ هزار نفر در این اردوگاه حضور دارند که اکثر آنها را داعشی ها و خانوادههایشان تشکیل میدهند.
