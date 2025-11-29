به گزارش خبرگزاری مهر، مسعود گرگیج، معاون بهبود تولیدات گیاهی این سازمان در بازدید میدانی از روند برداشت بادمجان در مناطقی از شهرستان بندرعباس، با اشاره به تاثیرپذیری الگوی کشت از عوامل اقلیمی اظهار داشت: تغییر شرایط آب‌وهوایی موجب شده تا برداشت بادمجان در استان هرمزگان زودتر از زمان معمول آغاز شود و همزمان عرضه محصول از سایر استان‌ها نیز صورت می‌گیرد و این مساله سبب کاهش قیمت خرید از کشاورزان استان شد و امید می‌رود از نیمه آذر با کاهش و اتمام تولید در سایر استان‌ها، قیمت خرید این محصول از کشاورزان به تعادل مطلوب و مورد انتظار برسد.

وی خاطرنشان کرد: به دلیل شرایط خاص آب و هوایی استان هرمزگان قطب تولید محصولات سبزی و صیفی خارج از فصل است و با کاهش تولید در سایر استان‌ها از نیمه آذرماه، برداشت عمده به‌صورت خارج از فصل از مزارع هرمزگان آغاز خواهد شد و این امر نیز به تدریج موجب بهبود و تعادل قیمت خواهد شد.

گرگیج در ادامه با اشاره به سطح زیر کشت ۸۷۰۰ هکتاری و تولید سالانه ۳۸ هزار تنی بادمجان در استان، افزود: در حال حاضر نیز محصولاتی با کیفیت مطلوب‌تر و بسته‌بندی مناسب‌تر نظیر بادمجان قلمی، از قیمت خرید بهتری در بازار برخوردار هستند.

شایان ذکر است شهرستان‌های بندرعباس، میناب و رودان مناطق عمده کشت این محصول در استان هرمزگان محسوب می‌شوند.