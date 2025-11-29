  1. بین الملل
  2. ایران در جهان
۸ آذر ۱۴۰۴، ۱۶:۲۰

تی‌آرتی: ثبات منطقه‌ای محور مذاکرات روز یکشنبه فیدان در تهران است

رادیو تلویزیون ترکیه (تی‌آرتی)، ثبات منطقه‌ای را محور مذاکرات سفر روز یکشنبه وزیر امور خارجه این کشور به تهران ارزیابی کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر، تی‌آرتی به نقل از منابع دیپلماتیک نوشت: هاکان فیدان وزیر امور خارجه ترکیه، یکشنبه (۳۰ نوامبر) برای دیدار با عباس عراقچی وزیر امور خارجه ایران، و دیگر مقامات ارشد ایران، به تهران سفر خواهد کرد.

تقویت همکاری‌ها در چارچوب شورای عالی همکاری ترکیه و ایران، بررسی آمادگی‌ها برای برگزاری نهمین نشست این شورا و پیشبرد همکاری‌ها در زمینه امنیت و مبارزه با تروریسم از جمله اهداف سفر فیدان به تهران اعلام شده است.

همچنین فیدان درباره تسریع توسعه زیرساخت‌های تجاری مرزی و دستیابی به هدف مشترک افزایش حجم تجارت دوجانبه تا ۳۰ میلیارد دلار با مقامات ایرانی گفت‌وگو خواهد کرد.

تی‌آرتی نوشت: ثبات منطقه‌ای نیز محور مهم مذاکرات خواهد بود و فیدان بر اهمیت گفت‌وگو با تهران در خصوص غزه، سوریه، اقدامات رژیم صهیونیستی در منطقه و حل مسالمت‌آمیز برنامه هسته‌ای ایران تأکید خواهد کرد.

براساس این گزارش، جنگ اوکراین، تحولات قفقاز جنوبی و تنش میان پاکستان و افغانستان، از جمله دیگر محورهای مذاکرات فیدان در تهران است.

تی‌آرتی نوشت: این سفر در حالی انجام می‌شود که ترکیه و ایران به تعاملات دوجانبه در سطوح عالی ادامه می‌دهند و آخرین نشست شورای عالی همکاری دو کشور، در ژانویه ۲۰۲۴ برگزار شد. حجم تجارت دوجانبه تا اکتبر ۲۰۲۵ به ۶.۵ میلیارد دلار رسیده است.

