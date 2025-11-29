به گزارش خبرگزاری مهر، تی‌آرتی به نقل از منابع دیپلماتیک نوشت: هاکان فیدان وزیر امور خارجه ترکیه، یکشنبه (۳۰ نوامبر) برای دیدار با عباس عراقچی وزیر امور خارجه ایران، و دیگر مقامات ارشد ایران، به تهران سفر خواهد کرد.

تقویت همکاری‌ها در چارچوب شورای عالی همکاری ترکیه و ایران، بررسی آمادگی‌ها برای برگزاری نهمین نشست این شورا و پیشبرد همکاری‌ها در زمینه امنیت و مبارزه با تروریسم از جمله اهداف سفر فیدان به تهران اعلام شده است.

همچنین فیدان درباره تسریع توسعه زیرساخت‌های تجاری مرزی و دستیابی به هدف مشترک افزایش حجم تجارت دوجانبه تا ۳۰ میلیارد دلار با مقامات ایرانی گفت‌وگو خواهد کرد.

تی‌آرتی نوشت: ثبات منطقه‌ای نیز محور مهم مذاکرات خواهد بود و فیدان بر اهمیت گفت‌وگو با تهران در خصوص غزه، سوریه، اقدامات رژیم صهیونیستی در منطقه و حل مسالمت‌آمیز برنامه هسته‌ای ایران تأکید خواهد کرد.

براساس این گزارش، جنگ اوکراین، تحولات قفقاز جنوبی و تنش میان پاکستان و افغانستان، از جمله دیگر محورهای مذاکرات فیدان در تهران است.

تی‌آرتی نوشت: این سفر در حالی انجام می‌شود که ترکیه و ایران به تعاملات دوجانبه در سطوح عالی ادامه می‌دهند و آخرین نشست شورای عالی همکاری دو کشور، در ژانویه ۲۰۲۴ برگزار شد. حجم تجارت دوجانبه تا اکتبر ۲۰۲۵ به ۶.۵ میلیارد دلار رسیده است.