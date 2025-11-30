به گزارش خبرنگار مهر، کاظم مسروری‌فر صبح یکشنبه در حاشیه افتتاح نیروگاه خورشیدی زردین اظهار کرد: با توجه به ناترازی تولید و مصرف برق در فصل تابستان که منجر به خسارت ۳۰ درصدی به محصولات کشاورزی می‌شود، توسعه نیروگاه‌های خورشیدی یک راهکار استراتژیک است. چاه‌های کشاورزی که به این سامانه‌ها مجهز شوند، از برنامه خاموشی‌ها معاف شده و می‌توانند به صورت پایدار به فعالیت خود ادامه دهند.

وی افزود: اجرای این پروژه‌ها علاوه بر کاهش وابستگی به شبکه سراسری و کاهش هزینه‌های تولید، نقش مهمی در حفاظت از محیط زیست و تحقق کشاورزی پایدار دارد.

مدیر جهاد کشاورزی تفت با اشاره به نمونه‌های موفق اجرا شده در مناطق دهشیر، کهدوییه و گاریزات، از تمام کشاورزان و بهره‌برداران شهرستان خواست تا با مشارکت در این طرح، به مدیریت بحران خاموشی چاه‌های کشاورزی کمک کنند.

همزمان با هفته بسیج، نیروگاه خورشیدی ۵۰ کیلوواتی چاه کشاورزی «قائم دشت زردین» با حضور مسئولان شهرستان تفت به بهره‌برداری رسید. این پروژه گامی مهم در راستای معافیت چاه‌های کشاورزی از طرح‌های مدیریت مصرف برق و جلوگیری از خسارات ناشی از خاموشی‌ها به شمار می‌رود.

این مراسم با حضور فرماندار تفت، جانشین فرمانده سپاه الغدیر یزد، مدیر جهاد کشاورزی تفت، فرمانده ناحیه مقاومت بسیج شهرستان، بخشدار نیر و جمعی از مسئولان محلی برگزار شد.