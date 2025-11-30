دریافت 6 MB کد خبر 6673108 https://mehrnews.com/x39KjT ۹ آذر ۱۴۰۴، ۱۴:۰۹ کد خبر 6673108 فیلم سیاست فیلم سیاست ۹ آذر ۱۴۰۴، ۱۴:۰۹ وزیر امور خارجه ترکیه با عراقچی دیدار کرد وزیر امور خارجه ترکیه در جریان سفر به ایران با وزیر امور خارجه کشورمان دیدار کرد. کپی شد مطالب مرتبط دیدار وزیر خارجه ترکیه با عراقچی دیدار معاون وزیر خارجه عربستان با عراقچی پیام عراقچی به همتای سریلانکایی در پی وقوع سیل و رانش زمین در این کشور اراده جدی ایران برای گسترش همکاریها با ترکیه عراقچی: از روند خلح سلاح گروهای تروریستی حمایت میکنیم برچسبها امور خارجه ترکیه ایران امور خارجه سید عباس عراقچی
