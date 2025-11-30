دریافت 6 MB
کد خبر 6673108
۹ آذر ۱۴۰۴، ۱۴:۰۹

وزیر امور خارجه ترکیه با عراقچی دیدار کرد

وزیر امور خارجه ترکیه با عراقچی دیدار کرد

وزیر امور خارجه ترکیه در جریان سفر به ایران با وزیر امور خارجه کشورمان دیدار کرد.

