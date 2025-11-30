رضا امیرخانی پس از سانحه ورزشی در دماوند بستری شد

به گزارش خبرنگار مهر، رضا امیرخانی، بعد از ظهر یکشنبه، در جریان پرواز تفریحی با پاراگلایدر در ارتفاعات مشاء دماوند دچار سانحه شد و پس از انتقال اولیه، هماکنون در بخش مراقبتهای ویژه بیمارستان سوم شعبان گیلاوند تحت درمان قرار دارد.
براساس اطلاعات بهدستآمده، تیم پزشکی بیمارستان پس از انجام بررسیهای تخصصی و مشاهده تصاویر سیتیاسکن، وضعیت جسمی این نویسنده را قابل پیگیری توصیف کرده و اعلام کردهاند که امید به بهبود او وجود دارد. به گفته یک منبع آگاه، مقدمات انتقال وی به یکی از مراکز درمانی مجهز تهران نیز در حال انجام است تا مراقبتهای تکمیلی ادامه یابد.
رضا امیرخانی که سالهاست علاقهمندی جدی به ورزشهای هوایی از جمله چتربازی و پاراگلایدر دارد، به واسطه تغییرات ناگهانی باد در منطقه مشاء دچار سقوط شده است.
امیرخانی نویسنده آثار مطرحی چون منِ او، قیدار و نیمدانگ پیونگیانگ محسوب میشود.
گفتنی است تلفن همراه وی پس از وقوع حادثه خاموش بوده و بنا بر اطلاعات نزدیکان، آخرین فعالیت او در فضای مجازی مربوط به پیش از ظهر امروز بوده است.
نظر شما