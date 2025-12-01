  1. استانها
  2. لرستان
۱۰ آذر ۱۴۰۴، ۱۴:۱۷

۲۸ کیلومتر از جاده نورآباد - خرم‌آباد روکش آسفالت شد

۲۸ کیلومتر از جاده نورآباد - خرم‌آباد روکش آسفالت شد

خرم‌آباد - رئیس اداره راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای دلفان از روکش آسفالت ۲۸ کیلومتر از جاده نورآباد - خرم‌آباد طی هشت‌ماهه گذشته خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر، سعید فلاحی امروز دوشنبه در جمع خبرنگاران از پاک‌سازی ۲۴۷ کیلومتر از حریم راه‌های شهرستان دلفان طی هشت‌ماهه سال جاری خبر داد.

وی گفت: در راستای ایمن‌سازی محورهای مواصلاتی، عملیات نصب ۳۸۱ قطعه نیوجرسی در محورهای این شهرستان انجام شده است.

رئیس اداره راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای دلفان، ادامه داد: خط‌کشی ۱۸۱ کیلومتر جاده، نصب هزار و ۳۲ عدد تابلو، به‌روزرسانی و ساماندهی تابلو و علائم ایمنی آسیب‌دیده به تعداد ۳۰۰ عدد، نصب ۴۸ عدد بشکه ایمنی، نصب هزار و ۱۲۵ عدد آشکارساز گاردریل، نصب ۸۱۰ عدد آشکارساز نیوجرسی، نصب هزار و پنج عدد چشم‌گربه‌ای، ایجاد ۶۹ عدد سرعت‌کاه آسفالته به طول ۴۱۰ متر و ۲۸۵ عدد سرعت‌کاه پلاستیکی در محورهای اصلی و فرعی از دیگر اقدامات انجام شده است.

فلاحی، افزود: ۲۸ کیلومتر روکش آسفالت جاده نورآباد - خرم‌آباد و کمربندی ،۱۰ کیلومتر روکش راه روستایی «تنگ پری» و «چم کریم»، لکه‌گیری ۵۹۵ تن آسفالت سردوگرم در محورهای اصلی و روستایی از دیگر اقدامات انجام شده در حوزه راهداری است.

کد خبر 6674353

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها