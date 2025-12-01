به گزارش خبرنگار مهر، سعید فلاحی امروز دوشنبه در جمع خبرنگاران از پاکسازی ۲۴۷ کیلومتر از حریم راههای شهرستان دلفان طی هشتماهه سال جاری خبر داد.
وی گفت: در راستای ایمنسازی محورهای مواصلاتی، عملیات نصب ۳۸۱ قطعه نیوجرسی در محورهای این شهرستان انجام شده است.
رئیس اداره راهداری و حملونقل جادهای دلفان، ادامه داد: خطکشی ۱۸۱ کیلومتر جاده، نصب هزار و ۳۲ عدد تابلو، بهروزرسانی و ساماندهی تابلو و علائم ایمنی آسیبدیده به تعداد ۳۰۰ عدد، نصب ۴۸ عدد بشکه ایمنی، نصب هزار و ۱۲۵ عدد آشکارساز گاردریل، نصب ۸۱۰ عدد آشکارساز نیوجرسی، نصب هزار و پنج عدد چشمگربهای، ایجاد ۶۹ عدد سرعتکاه آسفالته به طول ۴۱۰ متر و ۲۸۵ عدد سرعتکاه پلاستیکی در محورهای اصلی و فرعی از دیگر اقدامات انجام شده است.
فلاحی، افزود: ۲۸ کیلومتر روکش آسفالت جاده نورآباد - خرمآباد و کمربندی ،۱۰ کیلومتر روکش راه روستایی «تنگ پری» و «چم کریم»، لکهگیری ۵۹۵ تن آسفالت سردوگرم در محورهای اصلی و روستایی از دیگر اقدامات انجام شده در حوزه راهداری است.
نظر شما