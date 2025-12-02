  1. استانها
۱۱ آذر ۱۴۰۴، ۸:۴۳

روایت متفاوت از یک «ژن برتر»؛ وقتی «آقازادگی» بازتعریف شد

شهرکرد -این‌بار سخن از فرزند مسئولی است که روایت متفاوتی از «آقازادگی» ارائه کرد و نخواست بدون زحمت برای طی کردن مسیر موفقیت و صرفاً به لطف مقام پدر به نوایی برسد.

خبرگزاری مهر - گروه استان‌ها؛ در سال‌های اخیر تعابیر و مفاهیمی چون «آقازادگی» و پیوند آن با «اشرافی‌گری» به موضوعات پرتکرار محافل عمومی تبدیل شده است و هر چند وقت یک‌بار، افشای فعالیت اقتصادی پسر این مسئول ارشد یا زندگی لاکچری دختر آن مقام عالی‌رتبه، به موضوع داغ فضای مجازی و تیتر اصلی بسیاری از رسانه‌ها و شبکه‌های اجتماعی تبدیل می‌شود. متأسفانه باید گفت که تاریخ کشورمان از این دست آقازاده‌ها که از قدرت خاص پدران خود استفاده ناصحیح داشتند کم به خود ندیده که اینان رفته رفته باعث کمرنگ شدن اعتماد مردم به کارگزاران و چه بسا ایجاد گسست و ناامیدی شده‌اند.

این آسیب‌ها زمانی فاجعه‌بار می‌شود که بدانیم در فرهنگ غنی اسلام و معارف نورانی قرآن پدیده شوم آقازادگی مذموم بوده و خداوند متعال نسبت به این آفت هشدار می‌دهد که در این خصوص به مبانی صریح آیه ۲۸ از سوره مبارکه انفال اکتفا می‌کنیم. خدا در این آیه به انسان‌ها هشدار می‌دهد که مراقب باشید، اموال و فرزندان شما در حکم فتنه و بزنگاهی برای آزمایش و ابتلای الهی هستند. توجه و تأسی به دستورات و تعالیم دینی و قرآنی در همه ساحت‌های زندگی می‌تواند چراغ راه همه انسان‌های هوشمند باشد و از بروز آفت‌ها و آسیب‌های اینچنینی جلوگیری کند.

باوجود تلقی منفی که عموم جامعه نسبت به مفهوم «آقازاده» و «آقازادگی» دارد اما دور از انصاف است اگر همه فرزندان مقامات در آتش برخی منفعت‌طلبانی بسوزند که به لطف پدر یک‌شبه راه صدساله را می‌پیمایند و سری میان سرها پیدا می‌کنند. سخن از فرزندان مسئولانی است که بدون هیاهو تعریف متفاوتی از «آقازادگی» روایت کردند و نخواستند بدون زحمت و طی کردن مسیر موفقیت صرفاً به لطف مقام و جایگاه پدر به نوایی برسند.

«سید امیراحمد موسوی»، فرزند سید روح‌الله موسوی، نماینده مردم شهرستان‌های لردگان، خانمیرزا و فلارد در مجلس شورای اسلامی یکی از همین آقازاده‌ها است که به «ژن برتر» یا «آقازادگی» خود دل خوش نکرد که بخواهد پله‌های ترقی را چند تا یکی طی کند و خیلی زود به نان و نوایی برسد بلکه تحت منویات پدر تصمیم گرفت روی پای خود بایستد و رزق حلالش را بی‌نام و نشان مانند هزاران جوان همسن و سالش با کارگری کسب کند. همان پیک موتوری رستوران که چند روز پیش در حین جابجایی غذا با موتورسیکلتش دچار حادثه شد و متأسفانه جان عزیز خود را پس از یکی دو روز بستری شدن در بیمارستان، از دست داد.

استقبال باشکوه مردم لردگان از پیکر مرحوم امیراحمد موسوی و سخنان پدر عزادارش نشان داد، هستند مسئولانی که بدون بهره‌برداری شخصی از صندلی خود در سکوت و به‌دور از هیاهوی رسانه‌ای مشغول خدمت به نظام مقدس جمهوری اسلامی و ملت بزرگ ایران هستند، در این مسیر تقوای الهی را سرلوحه کار قرار دادند و اتفاقاً محبوب مردم نیز هستند.

سیدروح‌الله موسوی روز گذشته در مراسم تشییع و خاکسپاری فرزندش اظهار کرد: خدا را شاهد می‌گیرم در طی تصدی نمایندگی مجلس حتی یک‌بار برای سفارش اعضای خانواده‌ام با کسی تماس نگرفتم.

وی ادامه داد: وقتی می‌دیدم جوانان برای شغل به بنده مراجعه می‌کنند و نمی‌توانم کاری برایشان انجام دهم یا فرصتی برایشان ایجاد کنم، وجدانم قبول نمی‌کرد که برای خانواده خودم به کسی سفارش کنم.

موسوی با تأکید بر اینکه از پسرم خواسته بودم خودش را در محل کار معرفی نکند، بیان کرد: صاحب‌کار پسرم وقتی این حادثه برای فرزندم پیش آمد تازه متوجه شد که کارگر او فرزند نماینده مجلس است.

امید است قصه امیراحمد فقید چراغ راه آقازادگان دیگر باشد، جوان کوشایی که الگویی فاخر از اخلاق‌مداری و مسئولیت‌پذیری ارائه داد و این همان رویکرد برخاسته از متن انقلاب است که بسیاری از مسئولان و مقامات در این سال‌ها فراموش کردند در حالی که جامعه ما خاصه در این شرایط خاص و حساس نیازمندش است.

یادآور می‌شود، این موضوع بازتاب‌های وسیع مثبتی در فضای مجازی داشته و بسیاری از فعالان فضای مجازی و انسان‌رسانه‌ها با ساخت کلیپ‌ها و محتواهای تامل‌برانگیز این رویکرد فرزند نماینده مجلس را با برخی آقازاده‌ها و سلبریتی‌ها مقایسه کرده و مخاطبان خود را به تأمل و تفکر در این خصوص دعوت کرده‌اند.

در همین خصوص، استانداری چهارمحال و بختیاری در اطلاعیه‌ای اعلام کرد: ضمن ابراز همدردی و تسلیت در پی درگذشت جان‌سوز فرزند نماینده مردم شهرستان‌های لردگان، خانمیرزا و فلارد در مجلس شورای اسلامی، به آگاهی می‌رساند مراسم بزرگداشت و قرائت فاتحه از سوی نماینده ولی‌فقیه در استان و امام جمعه شهرکرد و استاندار چهارمحال و بختیاری، سه‌شنبه از ساعت ۱۴ تا ۱۶ در مهدیه مصلی بزرگ حضرت امام خمینی (ره) شهرکرد برگزار خواهد شد. بدینوسیله از عموم مردم قدرشناس استان دعوت می‌شود برای ابراز همدردی و مشارکت در این مراسم معنوی حضور به‌هم رسانند.

    • NP IR ۰۹:۵۸ - ۱۴۰۴/۰۹/۱۱
      47 46
      پاسخ
      چون مردم همه آقازاده ها رو مثل هم می بینند در صورتی که حتی پدر خودم به عنوان یک رئیس بازنشسته اداره تعاون در گیلان که سال ها خدمت کرد حتی یک بار هم تمام سال های خدمت حاضر نشد بچه هاش رو حتی به پیشنهاد اطرافیان در نهادی جایی مشغول کنه ما هم با اینکه فرزند مسئول بودیم همیشه بدون تکیه گاه هیچ پشتی افتادیم بلند شدیم از صفر شروع کردیم
      • ایرانی IR ۱۱:۲۶ - ۱۴۰۴/۰۹/۱۱
        67 21
        پدرش رییس یه ادارس خودشو آفازاده میدونه
    • NP IR ۱۰:۲۰ - ۱۴۰۴/۰۹/۱۱
      31 3
      پاسخ
      پدر من دقیقا از اون دست پدرهایی بود که اگر برای فرزند دیگران کار پیدا می کرد تا مشغول به کسب و کار فعالیت شوند ، اما هرگز حاضر نمی شد نبود برای فرزندان خودش چنین قدمی رو هرگز برداره .. اولش پدرم رو مقایسه می کردم گاهی دلخور از پدرم می شدم حتی ۵ سال از دیدن پدرم در جزیره دور موندم ، اما بعدها فهمیدم کار پدرم درست بود چون می خواست خودمون در مسیر زندگی بدون تکیه تلاش کنیم
    • NP IR ۱۰:۲۶ - ۱۴۰۴/۰۹/۱۱
      40 2
      پاسخ
      برخی بچه ها یا بهتره بگم فرزندان مدیران کارکنان مسءول آقازاده ها نباید منتظر این باشند که پدر یا مادر کنارشون لقمه ها رو بجوه آماده کنه بزاره تو دهن فرزندش .. و به آینده خودش با چنین شیوه الگویی رفتاری اطمینان خاطر و خوشبین باشه .
    • NL ۱۱:۰۶ - ۱۴۰۴/۰۹/۱۱
      89 7
      پاسخ
      خوش به حالات بااین پدروخوش به حال پدری که چنین فرزندمتکی به خودداردبرای پدرتون صبر و برای خودت بهشت برین ازخداخواستم امیدوارم هم نشین علی اککبرع شوی هنوزانسانهای پاک. چنان حلال خورده هستند درود برچنین پدرومادراجرتان با امام زمان عج
    • امین IR ۱۲:۰۳ - ۱۴۰۴/۰۹/۱۱
      9 29
      پاسخ
      الان این رو برای مردم داخل ایران گفتین یا برای مردم بیرون ایران
      • شایان IR ۱۸:۴۲ - ۱۴۰۴/۰۹/۱۱
        60 12
        واسه اونی که میفهمه و درک میکنه... نه اونی که چشم و گوشش به منوتو و اینترنشنال پیوند خورده!!!
    • IR ۱۲:۵۱ - ۱۴۰۴/۰۹/۱۱
      70 4
      پاسخ
      خدا نگهداره مسولین که برای مردم ومملکت کار میکنن ، این چنین نماینده مجلس باید بشود وزیر که بیشتر کار مردم راه بندازه تا نمایندگی کنه ونظارت
    • زهره IR ۱۳:۱۴ - ۱۴۰۴/۰۹/۱۱
      79 3
      پاسخ
      نان پاکت حلالت و فرزند دلبندتان همنشین آقا حضرت علی اکبر ( ع )
    • محمد IR ۱۳:۴۶ - ۱۴۰۴/۰۹/۱۱
      38 9
      پاسخ
      من معلمم فرزندم پارسال که سربازیش تمام شد و مهندس عمران هم هست رفته تهران برای ماهی ۱۸ میلیون! نزدیک به یکسال است آرزو دارم یک هفته بیاد ببینیمش. حقیقتش اینه که زندگی را برایمان سخت کرده اند.
    • IR ۱۳:۵۱ - ۱۴۰۴/۰۹/۱۱
      87 5
      پاسخ
      روحش شاد و محشور با شهدا
    • IR ۱۵:۱۸ - ۱۴۰۴/۰۹/۱۱
      10 85
      پاسخ
      دروغه
      • دانیال IR ۲۰:۲۰ - ۱۴۰۴/۰۹/۱۱
        45 3
        از بس بی انصافی
      • ایرانیم IR ۱۳:۲۹ - ۱۴۰۴/۰۹/۱۲
        0 0
        خدا وجدان و شرافت رو از هیچکس نگیره..اگه بگیره میشه یکی مثل این کاربر
    • بانو IR ۱۵:۳۴ - ۱۴۰۴/۰۹/۱۱
      28 2
      پاسخ
      همه مثل هم نیستن .همه رو یک جور خطاب نکنیم
      • شیروان احدکیش IR ۱۸:۱۲ - ۱۴۰۴/۰۹/۱۱
        48 0
        روحش شاد و یادش گرامی خدا بیامرزدش و بازماندگان را صبر جزیل عنایت فرماید
    • سید IR ۱۸:۳۹ - ۱۴۰۴/۰۹/۱۱
      40 2
      پاسخ
      سلام وعرض تسلیت به خانواده ی اقای موسوی نماینده محترم لردگان..ان شالله قرین رحمت الهی باشد.ما را در غمتان شریک بدانید امیدوارم سایر مسئولین هم چنین رفتاری داشته باشند.
    • ناشناس IR ۱۹:۳۵ - ۱۴۰۴/۰۹/۱۱
      34 0
      پاسخ
      روحش شاد، درود بر شرف خودش و پدر بزرگوارش خدا به خانواده ی محترمش صبر بده و بهترین جایگاه رو در حریم امن خودش برای این جوان شریف مهیا کنه
    • ارش IR ۲۰:۱۲ - ۱۴۰۴/۰۹/۱۱
      56 0
      پاسخ
      موسوی عزیز تو همان شهیدی هستی که با رفتنت راه را برای بعضی مسئولین نافهم روشن نمودی ، تو چراغ هدایت را در دست گرفتی و راه عدالت را نشان دادی ، چراغ تو هرگز خاموش نشده و نخواهد شد ، موسوی عزیز حالا ارام بگیر استراحت کن ، تو کار خود را کردی ، تو وظیفه دینی و اخلاقی خود را انجام دادی ، چند سالی از عمر گرانمایه تو نگذشته بود اما راه صد ساله را یک شبه پیمودی ، راهت ماندگار و پر رهرو باد
    • ناشناس IR ۲۱:۳۲ - ۱۴۰۴/۰۹/۱۱
      9 0
      پاسخ
      باسلام وعرض تسلیت به خانواده موسوی واقعاچرابنده خداهاداغدارندحرف بی ربط میزنیدبخداهرکه نارواقضاوت کنه دراتش جهنم خلاصی ندارخوددانیدببخشید
    • ناظر. IR ۲۲:۱۲ - ۱۴۰۴/۰۹/۱۱
      4 1
      پاسخ
      نماینده ای. به منتصب به سادات معظم می‌باشد ‌ دقیقا راه و روش ومنش اجدادش. امامان معصوم. را سرمشق زندگی خود قرار داده خداوند به ایشان و همسر مکرمه اش صبر عنایت بفرمایند. مردی آقا سید. . تو بردی. نه آنکه دست به جیب مردم کرد .
    • IR ۲۲:۴۹ - ۱۴۰۴/۰۹/۱۱
      41 0
      پاسخ
      نماینده محترم مجلس سید بزرگوار ثابت کردی ژن برتر یعنی انسانیت یعنی امثال فرزند شما که با نان حلال بزرگ شدن وروی پای خود ایستاد اند کاش همه مسولین یاد بگیرند خداوند به شما صبر بده.
    • رضا IR ۲۳:۱۲ - ۱۴۰۴/۰۹/۱۱
      2 0
      پاسخ
      درودبه شرفو غیرت این نماینده مجلس درودبرروح فتوح فرزندایشون بله هنوزم انسانهای شریف زیادهستن نمیخوان ازموقعیت پدرسواستفاده کنن جوانی که هزاران ارزوداشت درجوانی به دیارحق شتافت بعنوان یک رزمنده خانه نشین عرض میکنم خداوندبه خانواده گرامی ایشان صبرعنایت کند.ایکاش همه مسئولین چنین رفتار و منشی داشتن درود به غیرت تو جوان ورحمت به شیرپاکی که خوردی روحت شاد
    • ناشناس IR ۲۳:۴۶ - ۱۴۰۴/۰۹/۱۱
      43 0
      پاسخ
      روحش شاد وقتی که ذات پدر و مادر خوب باشه بچه هم خوب میشه
      • اعظم IR ۰۲:۳۴ - ۱۴۰۴/۰۹/۱۲
        0 0
        و برعکس
    • محمد IR ۲۳:۵۵ - ۱۴۰۴/۰۹/۱۱
      31 1
      پاسخ
      درود خدا به شرف سید عزیز و فرزند دلبندم که مانند جد بزرگوارش عمل کرد
    • رشید IR ۲۳:۵۸ - ۱۴۰۴/۰۹/۱۱
      4 0
      پاسخ
      روح پاکش شاد و نامش در تاریخ جاودانه . خداوند عمر با عزت به خانواده خصوصا پدرمادرش بدهد . بسیار متاثر شدم برای این داغ جانسوز . خدا صبر به پدر مادر خانواده فامیلش بده الهی آمین
    • اکبر IR ۰۰:۱۲ - ۱۴۰۴/۰۹/۱۲
      41 0
      پاسخ
      درود به شرفش .تسلیت بنده به خانواده این شهید بزرگوار.واقعآعنوان شهید برای ایشان برازنده است.
    • امیر IR ۰۰:۲۵ - ۱۴۰۴/۰۹/۱۲
      7 0
      پاسخ
      ازخدا خیر دنیا وآخرت را برای این مرد بزرگ وشریف وتربیت یافته واقعی مکتب تشیع میخواهم دعای خیر مردم همیشه همراهت
    • IR ۰۲:۱۴ - ۱۴۰۴/۰۹/۱۲
      1 0
      پاسخ
      هرچند داغ این فرزند برای جناب موسوی سنگین است ، ولی برای مردم دلگرمی است از اینکه هنوز هم هستند پاکانی از سلاله زهرای مرضیه که گوشه ای از اخلاق علوی رو به مردم یادآوری کنند
    • سعید هژیرخواه IR ۰۳:۱۶ - ۱۴۰۴/۰۹/۱۲
      1 0
      پاسخ
      بله ایشان آقازاده هستند ، خدا رحمت کند و انشاالله با شهدا محشور شوند الهام صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم هدیه به روح بزرگوار و دل بزرگش یا علی
    • محسن IR ۰۴:۴۸ - ۱۴۰۴/۰۹/۱۲
      1 0
      پاسخ
      شیرمادرت حلالت بزرگوار،آقای موسوی وخدا بدلت صبر بده وغم آخرت باشه وروح پسر گلت رو باآقاامیرالمؤمنین محشور بگرداند.🙏🏻🖤
    • نرگس IR ۰۵:۱۴ - ۱۴۰۴/۰۹/۱۲
      0 0
      پاسخ
      حیف که چنین جوانی ازبین ما و خانواده بره ،خداوند به خانواده اش صبر بده و به این عزیزرحمت کند
    • IR ۰۶:۱۱ - ۱۴۰۴/۰۹/۱۲
      0 0
      پاسخ
      درود به شرف اینچنین انسانها کاش همه مسولین اینطور بودند
    • آرش IR ۰۶:۱۸ - ۱۴۰۴/۰۹/۱۲
      0 0
      پاسخ
      میتوانست از موقعیت پدر استفاده کند ولی نکرد این یعنی اصیل زاده و مرد. روحش شاد و قرین رحمت الهی و خداوند به خانواده ی شریف و اصیلش صبر عنایت کند.
    • بنده خدا IR ۰۶:۲۴ - ۱۴۰۴/۰۹/۱۲
      0 0
      پاسخ
      دورد بر چنین پدری که چنین پسری تربیت کرد😔😔
    • ناشناس IR ۰۶:۲۵ - ۱۴۰۴/۰۹/۱۲
      0 0
      پاسخ
      این به ذات انسان برمیگردد.بنده درآموزش وپرورش پست ومقام داشتم عیالم هم معلم بودولی حتی یک بارکاری برایش نکردم والان که ۷۲سال سن دارم وجدانم آسوده است.روح این جوان شاد
    • داود IR ۰۶:۵۶ - ۱۴۰۴/۰۹/۱۲
      0 0
      پاسخ
      آقای موسوی درود خدا وند عزوجل بر شرفت مایهٔ افتخار ایرانی ❤️❤️❤️
    • هادی IR ۰۷:۲۵ - ۱۴۰۴/۰۹/۱۲
      1 0
      پاسخ
      باقامتی ایستاده کمری تعظیم کرده دربرابربزگ پدری که چنین بزرگ پسری تربیت وجزءخانواده بزرگ شهدای واقعی قرارگرفتند،،،،،شهداء؟؟شرمند ه ایم،،،
    • H IR ۰۷:۴۰ - ۱۴۰۴/۰۹/۱۲
      0 0
      پاسخ
      با یک گل که بهار نمی شه در سیستمی که من کار میکردم خیلی ها باسفارش دیگر سازمان ها وافراد با نفوذ سرکار آمدند من به شحصه اعتقاد ی به سفارش و پارتی بازی ندارم ودر دوره کارمندی به راحتی مثل بعضی ها می تونستم بچه هام رو ببرم سرکار ولی نکردم وتاکید کردم که تحصبل شون ادامه بدهند .نمی دنم از کار نکرده پیشمان می شوم یا نه ولی مشکل ،ضعف در تصمیمات برخی مسئولین بالاست که نتوانستند راه برای جوانان این مملکت هموار کنند حال
    • ایران IR ۰۷:۴۳ - ۱۴۰۴/۰۹/۱۲
      0 0
      پاسخ
      خدا قرین رحمت کند شیر مادر نون پدر بر پدرو پسر و البت مادر و همسر فهیم ومدبرشان حلال
    • IR ۰۷:۴۵ - ۱۴۰۴/۰۹/۱۲
      0 0
      پاسخ
      رحمت بر پدرش وروح فرزندش شاد
    • IR ۰۷:۴۹ - ۱۴۰۴/۰۹/۱۲
      0 0
      پاسخ
      خداوند رحمت کنه این شهید، سید بزرگوار، وخدا صبر بده به پدرومادرشون، واقعابه این نماینده عزیزمردمی میشه گفت شیعه امیرالمؤمنین علی علیه السلام خدا حفظتون کنه
    • کمال US ۰۸:۳۲ - ۱۴۰۴/۰۹/۱۲
      0 0
      پاسخ
      درود بر شرفت مرد بزرگ خداوند روح بلند فرزندتان را با اولیا محشور گرداند
    • ناسناس IR ۰۸:۳۳ - ۱۴۰۴/۰۹/۱۲
      0 0
      پاسخ
      درود بر این فرزند پاک وطن روحش شاد و در جوار رحمت الهی باشند.
    • سعید IR ۰۸:۳۶ - ۱۴۰۴/۰۹/۱۲
      0 0
      پاسخ
      روحش شاد .تسلیت به خانواده بزرگوارش .نان وشیر حلال ژن برتر واقعی است.‌وروشن کننده چراغ راه .درودبرپدرومادرگرامیش.
    • IR ۰۸:۵۲ - ۱۴۰۴/۰۹/۱۲
      0 0
      پاسخ
      انشاءالله با علی اکبر امام حسین محشوراست چنین پدروپسرهایی که تاریخ اسلام زیاد به خود دیده باعث سربلندیست
    • رحیم IR ۰۸:۵۵ - ۱۴۰۴/۰۹/۱۲
      0 0
      پاسخ
      درود به شرف این پدر و پسر خدا رحمتش کنه
    • فریاد IR ۰۹:۰۹ - ۱۴۰۴/۰۹/۱۲
      0 0
      پاسخ
      بذار بهتون بگم، اگه زمین میچرخه به خاطر وجود خوب هاست. خدایا به خاطر وجود بسیار ارزشمند آقامون امام مهدی جان صاحب الزمان علیه السلام ما رو عذاب نکن، برامون از زمین و آسمان برکت ببار. دست اونایی رو که هوا رو آلوده کردن، از امور کوتاه کن. الهی آمین
    • احمدرضا امامی مهرگانی IR ۰۹:۱۰ - ۱۴۰۴/۰۹/۱۲
      0 0
      پاسخ
      سلام روحشان شاد اللهم صل علی محمد و آل محمد
    • زینب IR ۰۹:۱۶ - ۱۴۰۴/۰۹/۱۲
      0 0
      پاسخ
      درود به شرف همچین انسان بزرگی خدا به ایشون و مادر بزرگوار این پسر بزرگ زاده که با همسرش همراه بوده و به عنوان یه مادر نخواسته با زور برا پسرش موقعیت آقا زادگی درست کنه صبر بده روحت شاد پسر با غیرت با حضرت قاسم علیه السلام همنشین بشی انشاالله
    • مهدی IR ۰۹:۴۱ - ۱۴۰۴/۰۹/۱۲
      0 0
      پاسخ
      اینا از جنس اون رزمندگان زمان جنگ هستند که مثل فرشته ها پریدند
    • شیرین IR ۰۹:۴۹ - ۱۴۰۴/۰۹/۱۲
      0 0
      پاسخ
      این یک استثناست متاسفانه روحش شاد باشه جالبه یکی هم مثل یک انسان قانونمند زندگی می‌کنه همه تحسین میکنن
    • س IR ۰۹:۵۳ - ۱۴۰۴/۰۹/۱۲
      0 0
      پاسخ
      خدا رحمتش کنه و نور به قبرش بباره
    • محسن IR ۱۰:۱۰ - ۱۴۰۴/۰۹/۱۲
      0 0
      پاسخ
      رحمت و غفران خداوند متعال بر روح این عزیز از دست رفته. به نظر من ایشان و پدربزرگوارشان حجتی خواهد بود برای آن دسته از آقا ها و آقازاده ها که با سوء استفاده از موقعیت پیش آمده برای خود و اطرافیان امتیازاتی کسب می کنند.
    • US ۱۰:۲۳ - ۱۴۰۴/۰۹/۱۲
      0 0
      پاسخ
      ژن برتر حلال زادگی ذاتیست نهفته در سلول‌های مغز هدایتگر افکار راه زندگیت نه پست مقام ثروت شهرت سیاست نیست بسیار آدمهای فاسد فرزندانی از جنس ژن برتر گذشتگان در ذاتشانست پسران نوح نبی گواه ادعاست
    • IR ۱۰:۳۵ - ۱۴۰۴/۰۹/۱۲
      0 0
      پاسخ
      خدابیامرز.بخداکه‌‌این‌بچه‌به‌درجه‌ی‌شهادت‌رسیده.روحش‌شاد
    • اتی IR ۱۱:۲۵ - ۱۴۰۴/۰۹/۱۲
      0 0
      پاسخ
      نان پدر.... حلالش. خدا رحمتش کنه. یاشاسین نماینده مردمی
    • یک انسان IR ۱۱:۴۱ - ۱۴۰۴/۰۹/۱۲
      0 0
      پاسخ
      درود بر شرفت شیر مادر نان پدر حلالت جایگاهت بهشت ای فرزند اصیل ایران
    • حسین از درود زن IR ۱۱:۵۶ - ۱۴۰۴/۰۹/۱۲
      0 0
      پاسخ
      خداوند به چنین پدری صبر عنایت کند امیدوارم که با حضرت علی محشور شود و خداوند به شما و خانواده محترمتان بخصوص مادر گرامیتون صبر عنایت کند روحشون شاد هر چه خاک اوست بقای عمر پدر و مادر زحمت کشش بهشت برین نصیبت شود آمین یا رب عالمین روحت شاد ای جوان با اصالت 🇮🇷💙🇮🇷🇮🇷🖤🖤🖤🖤🖤🖤🖤🥀🥀🥀🥀🥀🥀💚💚
    • IR ۱۱:۵۸ - ۱۴۰۴/۰۹/۱۲
      0 0
      پاسخ
      روحش شاد خیلی ناراحت شدم امیدوارم خداوند صبرعظیم به خانواده محترم شون بده حیف وصدحیفش😔🥹🖤
    • بازنشسته IR ۱۲:۰۱ - ۱۴۰۴/۰۹/۱۲
      0 0
      پاسخ
      روحش شاد و قرین رحمت الهی ولی امثال اینها انگشت شمارن
    • معلم IR ۱۲:۰۹ - ۱۴۰۴/۰۹/۱۲
      0 0
      پاسخ
      شادی روح این جوان وتمام رفتگان سه صلوات بفرستید .
    • IR ۱۲:۱۹ - ۱۴۰۴/۰۹/۱۲
      0 0
      پاسخ
      خداوندا این انسان های دلسوز نظام را هر روز سرافزار تر از قبل قرار بده و خیانت کاران را رسوا بفرما الهی امین
    • Ali IR ۱۲:۲۶ - ۱۴۰۴/۰۹/۱۲
      0 0
      پاسخ
      میان ماه من تا ماه مجنون.تفاوت از زمین تا آسمان است.خوش به حال چنین پسری(شهید)و هزار برابر خوش به حال چنین پدری.....
    • محمد IR ۱۲:۳۱ - ۱۴۰۴/۰۹/۱۲
      0 0
      پاسخ
      میشه گفت نماینده انقلابی مظلوم که فقط خدمت به مردم فکر میکرده و خدا را شاهد و ناظر بر اعمال خود میدیده. خدا جزای خیر به او دهد. این نماینده معامله خوبی با خدا کرد و قطع به یقین اگر در اینده چنین استوار باشد دنیا و اخرت سرافراز خواهد بود.
    • حسن IR ۱۲:۳۱ - ۱۴۰۴/۰۹/۱۲
      0 0
      پاسخ
      گرچه این خانواده با رفتار موجه خود مانع گرایش فرزندش به عناوین مذموم اقازادگی شد اما برخی از مقامات با پارتی بازی برای فرزندانشان رانت ایجاد می کنند و متاسفانه مقامات بالا در سکوتند و قصه ادامه دارد..
    • IR ۱۲:۳۹ - ۱۴۰۴/۰۹/۱۲
      0 0
      پاسخ
      درود به پدر درست و فرزند زحمت کش درود و هزاران درود
    • کریم IR ۱۲:۵۶ - ۱۴۰۴/۰۹/۱۲
      0 0
      پاسخ
      روحشون شاد. خدا بهتون صبر بده. شاید این دنیا بابت ازدست دادن فرزندتان داغدار شدید ولی مطمئن باشید آن دنیا شرمنده شهدا نخواهید بود.
    • رضا IR ۱۳:۱۲ - ۱۴۰۴/۰۹/۱۲
      0 0
      پاسخ
      روحش شاد خداوند به بازماندگان صبر عنایت فرماید. آفرین بر همچین پدر و پسری. ای کاش سایر مسئولان هم الگو بگیرند!!!
    • IR ۱۳:۳۷ - ۱۴۰۴/۰۹/۱۲
      0 0
      پاسخ
      خدا رحمت کنه روحش شاد و یادش گرامی واقعا جای بسی تحسین دارد
    • IR ۱۳:۵۷ - ۱۴۰۴/۰۹/۱۲
      0 0
      پاسخ
      روحش شاد یادش گرامی
    • علی IR ۱۴:۳۵ - ۱۴۰۴/۰۹/۱۲
      0 0
      پاسخ
      خدا رحمت کند فرزندتان را ولی خدا کنه همین باشه البته با یک گل بهار نمیشه ولی همینکه اینگونه ای سپاس
    • علی IR ۱۵:۲۳ - ۱۴۰۴/۰۹/۱۲
      0 0
      پاسخ
      روحش شاد یکی از مسئولیت های پدر تلاش برای پیدا کردن یک شغل مناسب برای فرزند خود هست. قرار نیست که حتما سفارش کنه آقای نماینده که نمیتونه مشکل خونه خودش حل کنه انتظاری ازش نیست که بتونه مشکل یه شهر برطرف کنه یکی از مصادیق بی مسئولیتی نماینده به فرزند خودش هست

