روایت متفاوت از یک «ژن برتر»؛ وقتی «آقازادگی» بازتعریف شد

خبرگزاری مهر - گروه استان‌ها؛ در سال‌های اخیر تعابیر و مفاهیمی چون «آقازادگی» و پیوند آن با «اشرافی‌گری» به موضوعات پرتکرار محافل عمومی تبدیل شده است و هر چند وقت یک‌بار، افشای فعالیت اقتصادی پسر این مسئول ارشد یا زندگی لاکچری دختر آن مقام عالی‌رتبه، به موضوع داغ فضای مجازی و تیتر اصلی بسیاری از رسانه‌ها و شبکه‌های اجتماعی تبدیل می‌شود. متأسفانه باید گفت که تاریخ کشورمان از این دست آقازاده‌ها که از قدرت خاص پدران خود استفاده ناصحیح داشتند کم به خود ندیده که اینان رفته رفته باعث کمرنگ شدن اعتماد مردم به کارگزاران و چه بسا ایجاد گسست و ناامیدی شده‌اند.

این آسیب‌ها زمانی فاجعه‌بار می‌شود که بدانیم در فرهنگ غنی اسلام و معارف نورانی قرآن پدیده شوم آقازادگی مذموم بوده و خداوند متعال نسبت به این آفت هشدار می‌دهد که در این خصوص به مبانی صریح آیه ۲۸ از سوره مبارکه انفال اکتفا می‌کنیم. خدا در این آیه به انسان‌ها هشدار می‌دهد که مراقب باشید، اموال و فرزندان شما در حکم فتنه و بزنگاهی برای آزمایش و ابتلای الهی هستند. توجه و تأسی به دستورات و تعالیم دینی و قرآنی در همه ساحت‌های زندگی می‌تواند چراغ راه همه انسان‌های هوشمند باشد و از بروز آفت‌ها و آسیب‌های اینچنینی جلوگیری کند.

باوجود تلقی منفی که عموم جامعه نسبت به مفهوم «آقازاده» و «آقازادگی» دارد اما دور از انصاف است اگر همه فرزندان مقامات در آتش برخی منفعت‌طلبانی بسوزند که به لطف پدر یک‌شبه راه صدساله را می‌پیمایند و سری میان سرها پیدا می‌کنند. سخن از فرزندان مسئولانی است که بدون هیاهو تعریف متفاوتی از «آقازادگی» روایت کردند و نخواستند بدون زحمت و طی کردن مسیر موفقیت صرفاً به لطف مقام و جایگاه پدر به نوایی برسند.

«سید امیراحمد موسوی»، فرزند سید روح‌الله موسوی، نماینده مردم شهرستان‌های لردگان، خانمیرزا و فلارد در مجلس شورای اسلامی یکی از همین آقازاده‌ها است که به «ژن برتر» یا «آقازادگی» خود دل خوش نکرد که بخواهد پله‌های ترقی را چند تا یکی طی کند و خیلی زود به نان و نوایی برسد بلکه تحت منویات پدر تصمیم گرفت روی پای خود بایستد و رزق حلالش را بی‌نام و نشان مانند هزاران جوان همسن و سالش با کارگری کسب کند. همان پیک موتوری رستوران که چند روز پیش در حین جابجایی غذا با موتورسیکلتش دچار حادثه شد و متأسفانه جان عزیز خود را پس از یکی دو روز بستری شدن در بیمارستان، از دست داد.

استقبال باشکوه مردم لردگان از پیکر مرحوم امیراحمد موسوی و سخنان پدر عزادارش نشان داد، هستند مسئولانی که بدون بهره‌برداری شخصی از صندلی خود در سکوت و به‌دور از هیاهوی رسانه‌ای مشغول خدمت به نظام مقدس جمهوری اسلامی و ملت بزرگ ایران هستند، در این مسیر تقوای الهی را سرلوحه کار قرار دادند و اتفاقاً محبوب مردم نیز هستند.

سیدروح‌الله موسوی روز گذشته در مراسم تشییع و خاکسپاری فرزندش اظهار کرد: خدا را شاهد می‌گیرم در طی تصدی نمایندگی مجلس حتی یک‌بار برای سفارش اعضای خانواده‌ام با کسی تماس نگرفتم.

وی ادامه داد: وقتی می‌دیدم جوانان برای شغل به بنده مراجعه می‌کنند و نمی‌توانم کاری برایشان انجام دهم یا فرصتی برایشان ایجاد کنم، وجدانم قبول نمی‌کرد که برای خانواده خودم به کسی سفارش کنم.

موسوی با تأکید بر اینکه از پسرم خواسته بودم خودش را در محل کار معرفی نکند، بیان کرد: صاحب‌کار پسرم وقتی این حادثه برای فرزندم پیش آمد تازه متوجه شد که کارگر او فرزند نماینده مجلس است.

امید است قصه امیراحمد فقید چراغ راه آقازادگان دیگر باشد، جوان کوشایی که الگویی فاخر از اخلاق‌مداری و مسئولیت‌پذیری ارائه داد و این همان رویکرد برخاسته از متن انقلاب است که بسیاری از مسئولان و مقامات در این سال‌ها فراموش کردند در حالی که جامعه ما خاصه در این شرایط خاص و حساس نیازمندش است.

یادآور می‌شود، این موضوع بازتاب‌های وسیع مثبتی در فضای مجازی داشته و بسیاری از فعالان فضای مجازی و انسان‌رسانه‌ها با ساخت کلیپ‌ها و محتواهای تامل‌برانگیز این رویکرد فرزند نماینده مجلس را با برخی آقازاده‌ها و سلبریتی‌ها مقایسه کرده و مخاطبان خود را به تأمل و تفکر در این خصوص دعوت کرده‌اند.

در همین خصوص، استانداری چهارمحال و بختیاری در اطلاعیه‌ای اعلام کرد: ضمن ابراز همدردی و تسلیت در پی درگذشت جان‌سوز فرزند نماینده مردم شهرستان‌های لردگان، خانمیرزا و فلارد در مجلس شورای اسلامی، به آگاهی می‌رساند مراسم بزرگداشت و قرائت فاتحه از سوی نماینده ولی‌فقیه در استان و امام جمعه شهرکرد و استاندار چهارمحال و بختیاری، سه‌شنبه از ساعت ۱۴ تا ۱۶ در مهدیه مصلی بزرگ حضرت امام خمینی (ره) شهرکرد برگزار خواهد شد. بدینوسیله از عموم مردم قدرشناس استان دعوت می‌شود برای ابراز همدردی و مشارکت در این مراسم معنوی حضور به‌هم رسانند.