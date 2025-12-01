به گزارش خبرنگار مهر، اعضای ستادی هیئت خادم‌الرضا علیه‌السلام قم عصر دوشنبه با آیت الله سید ریاض حکیم از علمای کشور عراق و استاد حوزه علمیه دیدار و گفتگو کردند.



آیت الله سید ریاض حکیم در نشست با اعضای ستادی هیئت خادم‌الرضا علیه‌السلام قم با تقدیر از تلاش‌های انجام‌شده در حوزه‌های مذهبی، فرهنگی و اجتماعی از سوی این هیئت، استمرار این مسیر و تقویت برنامه‌ها را برای ارتقای اثرگذاری هیئت‌ها ضروری دانست.



وی با اشاره به ظرفیت‌های مغفول در حوزه آموزش، بخش دانش‌آموزی و مدارس را یکی از مهم‌ترین عرصه‌های نیازمند توجه بیشتر برشمرد و گفت: امروز برخی مدارس از شرایط مطلوب برخوردار نیستند و ورود هیئت‌های مذهبی به این فضا می‌تواند کاستی‌ها را جبران کند.



وی افزود: ارتباط مستقیم فعالان هیئت‌ها با نسل جوان باید به‌صورت هدفمند دنبال شود تا نوجوانان و جوانان بیش از پیش با معارف اهل بیت علیهم‌السلام انس پیدا کنند.



وی در بخش دیگری از سخنان خود تصریح کرد: شمار قابل توجهی از ایرانیان در خارج از کشور زندگی می‌کنند که به فرهنگ و معارف اهل بیت علیهم‌السلام علاقه‌مند هستند و هیئت‌های بزرگی همچون خادم‌الرضا علیه‌السلام می‌توانند برای این گروه هدف برنامه‌های ویژه طراحی و اجرا کنند.



آیت الله حکیم با تأکید بر نقش اجتماعی هیئت‌ها در نقاط کم‌برخوردار کشور گفت: تقویت فعالیت‌های مذهبی در مناطق محروم و دورافتاده و برپایی مناسبت‌های دینی در این مناطق می‌تواند در ایجاد پیوند میان جوانان و مردم آن مناطق و ارزش‌های دینی اثرگذار باشد.



وی ادامه داد: فعال‌سازی هسته‌های جوانان در هیئت‌های مذهبی از ضرورت‌های امروز است، چرا که جوانان توان بیشتری برای جلب و همراهی هم‌سالان خود دارند و این مسئله می‌تواند به پویایی هیئت‌ها کمک کند.



وی با اشاره به ظرفیت بزرگ مراسم اربعین گفت: زیارت و پیاده‌روی اربعین حسینی فرصت ارزشمندی است که باید با برنامه‌ریزی دقیق به بهترین شکل از آن بهره‌برداری شود و هیئت‌ها می‌توانند در این زمینه نقش‌آفرینی گسترده‌تری داشته باشند.



آیت الله حکیم همچنین با اشاره به حضور طلاب غیرایرانی در شهر قم بیان کرد: این طلاب با وجود دشواری‌های فراوان پا در مسیر تحصیل علوم حوزوی گذاشته‌اند و دارای تجربیات ارزشمند هستند و استفاده از دیدگاه‌ها و تجربه‌های آنان در برنامه‌های هیئت‌ها می‌تواند به ترغیب دیگران در پیمودن مسیر اهل بیت علیهم‌السلام کمک کند.



وی در پایان بر ضرورت بهره‌گیری از ظرفیت‌های متنوع هیئت‌ها در عرصه‌های فرهنگی، اجتماعی و آموزشی تأکید کرد و افزود: توجه جدی به این حوزه‌ها، زمینه ارتقای فعالیت‌های دینی و گسترش فرهنگ ولایی در جامعه را فراهم می‌کند.