دریافت 3 MB کد خبر 6675337 https://mehrnews.com/x39Lfp ۱۱ آذر ۱۴۰۴، ۱۱:۳۳ کد خبر 6675337 فیلم سیاست فیلم سیاست ۱۱ آذر ۱۴۰۴، ۱۱:۳۳ مهاجرانی: دولت تقویت سامانه شاد را در دستور کار دارد سخنگوی دولت گفت: سیاست قطعی آموزش و پرورش بر آموزش حضوری است؛ دولت تقویت سامانه شاد را در دستور کار دارد. کپی شد مطالب مرتبط رشد ۶۷ درصدی بودجه آموزش و پرورش اجرای برنامه های تربیتی نباید معطل بخشنامه های اداری باشد هیچ دانشآموزی در استان زنجان بدون آموزش نمانده است مقابله با جریانات سازمان یافته در حوزه حجاب برچسبها هیئت دولت سخنگوی دولت فاطمه مهاجرانی وزارت آموزش و پرورش
نظر شما