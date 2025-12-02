بازگشت ۳۵ همت ارز صادراتی در ۷ماهه ۱۴۰۴

به گزارش خبرنگار مهر، اصغر جهانگیر، سخنگوی قوه قضائیه درباره میزان عزم بانک مرکزی در بازگشت ارزهای حاصل از صادرات در پاسخ به خبرنگار مهر اعلام کرد: در خصوص بازگشت ارز صادراتی، دادسرای ویژه جرایم اقتصادی تهران از ابتدای سال ۱۴۰۴ تاکنون ۱۶ پرونده مرتبط دریافت کرده است. هم‌اکنون ۵۶ فقره پرونده مفتوح و در حال رسیدگی است، و در ۵۳ فقره نیز منجر به بازگشت ارز و صدور قرار شده است.

صدور قرار برای صادرکنندگان متخلف

سخنگوی قوه قضائیه توضیح داد: در مجموع، ۱۵ فقره پرونده به صدور قرار جلب به دادرسی انجامیده و ۲۴ فقره نیز با قرار عدم صلاحیت به مراجع ذی‌صلاح دیگر ارسال شده است.

رشد بازگشت ارز در سال جاری

جهانگیر با اشاره به وضعیت رفع تعهدات ارزی گفت: میزان رفع تعهدات ارزی ناشی از صادرات و واردات در سال ۱۴۰۳ حدود ۸۳ همت بوده که به چرخه بانکی بازگشته است. این رقم در سال ۱۴۰۴ و طی هفت ماه نخست سال، یعنی تا پایان مهر، حدود ۳۵ همت بوده که نسبت به رقم ۲۷ همت در مدت مشابه سال قبل، رشد قابل توجهی را نشان می‌دهد.

گزارش بانک مرکزی از میزان ارزهای بازنگشته

وی افزود: گزارش‌های واصله از بانک مرکزی درباره ارزهای حاصل از صادرات که برای رسیدگی به دادسرای اقتصادی ارجاع شده، حدود ۲ میلیارد و ۷۰۰ میلیون یورو برآورد شده است.

سخنگوی قوه قضائیه جمع‌بندی کرد که این ارقام بیانگر پیگیری هم‌زمان بخش‌های قضائی و بانکی برای بازگشت ارزهای حاصل از صادرات است.