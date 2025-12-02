به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ مرتضی سپهوند امروز سهشنبه در آئین معارفه رئیس بسیج هنرمندان لرستان، ضمن تشریح وظایف محوری بسیج به سند اعتلای دهساله بسیج اشاره کرد که پس از تأیید و ابلاغ رهبر معظم انقلاب بهعنوان فرمان اعتلا در اختیار سازمان بسیج قرار گرفته است و گفت: دو وظیفه عمده برای بسیج در این سند تعیین شده است.
وی ادامه داد: نخست تربیت مدیران در تراز انقلاب اسلامی که وظیفهای مشترک میان همه اقشار بسیج است و دوم تربیت هنرمندانی در تراز انقلاب اسلامی برای تولید آثار فاخر و معرفی حقایق انقلاب به نسل آینده.
مسئول ستاد تخصصی بسیج اقشار لرستان با بیان اینکه شاخص مدیر تراز انقلاب اسلامی شهید حاجقاسم سلیمانی و رهبر معظم انقلاب هستند، افزود: مدیران باید با این معیارها سنجیده شوند و همه اقشار بسیج و دستگاههای اجرایی موظفاند تحقق این هدف را دنبال کنند.
سرهنگ سپهوند در ادامه با اشاره به فرمایشات رهبر معظم انقلاب در بیانیه گام دوم انقلاب اسلامی، گفت: انقلاب اسلامی پنج مرحله دارد؛ از قیام حضرت امام تا تشکیل دولت اسلامی و سپس جامعه اسلامی. امروز در مرحله دولتسازی قرار داریم و بسیج باید به دولتها در این مسیر یاری رساند.
وی با اشاره به فرمایشات رهبر معظم انقلاب گفت: بسیج تنها محدود به سازماندهی رسمی نیست، بلکه همه ملت ایران بسیجیاند؛ همانگونه که در جنگ دوازدهروزه ملت ایران در کنار نظام اسلامی ایستادند.
مسئول ستاد تخصصی بسیج اقشار لرستان، گفت: هنرمندان باید بتوانند آثار در تراز انقلاب اسلامی خلق کنند تا نوجوانان و نسل آینده با حقایق انقلاب اسلامی آشنا شوند. این مأموریت بزرگ، رسالت اصلی بسیج هنرمندان در مسیر تحقق جامعه اسلامی است.
