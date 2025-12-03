به گزارش خبرگزاری مهر، مهدی بابایی رئیس کمیته ایمنی شورای اسلامی شهر تهران با اشاره به تذکر خود در رابطه با ناایمنی دو خوابگاه دانشگاه شریعتی و شاهد، اظهار کرد: پس از تذکر هفته گذشته بنده، هر دو خوابگاه تعهد دادند که عملیات اجرایی ایمنسازی را آغاز کنند.
وی افزود: خوابگاه شاهد عملیات اجرایی را آغاز کرده و خوابگاه شریعتی نیز نسبت به اخذ پیمانکار اقدام کرده است. سازمان آتشنشانی و خدمات ایمنی شهرداری تهران فرصت سه ماهه برای ایمنسازی به این دو خوابگاه داده است.
رئیس کمیته ایمنی شورای اسلامی شهر تهران با بیان اینکه ناایمنی این دو خوابگاه از لحاظ حریق بود، خاطرنشان کرد: این خوابگاهها جز ۱۲۹ ساختمان بحرانی پایتخت بودند و تا زمانی که عملیات اجرایی آنها به پایان نرسد و تاییدیه ایمنی نگیرند، همچنان در وضعیت بحران هستند.
وی همچنین تصریح کرد: در چند سال اخیر این ساختمانها وضعیت بحرانی داشتند و با وجود اخطارهای پی در پی شهرداری، ایمنسازی را آغاز نکرده بودند. امروز فشار رسانهای و افکار عمومی باعث شده که مدیریت این دو خوابگاه ایمنسازی را آغاز کنند.
بابایی با اعلام اینکه متأسفانه همان وضعیتی که از لحاظ ایمنسازی در بخش خصوصی میبینیم در بخش دولتی نیز شاهد هستیم، یادآور شد: چه بسا بخش دولتی برای ایمنسازی ساختمانهای قدیمی کٌندتر از بخش خصوصی عمل میکند. انتظار جدی داریم که نهادهای دولتی و عمومی و حتی شهرداری تهران نیز نسبت به ایمنسازی ساختمانهای خود سریعتر وارد عمل شوند.
نظر شما