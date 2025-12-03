به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام ابراهیم کلانتری پیش از ظهر چهارشنبه در دیدار با رئیس موسسه امام خمینی (ره) و عضو هیئت رئیسه مجلس خبرگان رهبری اظهار کرد: آستان مقدس شاهچراغ (ع) گنجینه‌ای بی‌پایان از ظرفیت‌های معنوی و فرهنگی است و این حرم، ظرفیتی بی‌پایان و خودجوش دارد؛ چرا که زائران با عشق و اراده برای زیارت قدم به این مکان نورانی می‌گذارند و شهر شیراز نیز ویژگی‌های منحصربه‌فردی دارد و از کشورهای اروپایی نیز زائرانی مشتاقانه وارد حرم می‌شوند و استقبال از برنامه‌های فرهنگی بسیار چشمگیر است.

تولیت آستان مقدس شاهچراغ (ع) افزود: این مجموعه مبارک، بهترین ظرفیت برای تحقق جهاد تبیین است و ما این مأموریت را با جدیت دنبال کرده‌ایم و حرم مطهر، خود مرکزی عظیم برای فعالیت‌های تبیینی است و هر هفته شخصیت‌های برجسته علمی و فرهنگی در این مکان حضور می‌یابند.

حجت الاسلام کلانتری گفت: همچنین برنامه‌های منظم معرفی کتاب و توسعه کتابخانه‌های تخصصی به‌ویژه در حوزه انقلاب اسلامی در آستان مقدس صورت گرفته است و در کنار کتابخانه عمومی، تلاش شده است کتابخانه‌ای پژوهشی و پایه برای محققان به‌ویژه در علوم اسلامی ایجاد شود تا پژوهشگران بتوانند در محیطی آرام و علمی به مطالعه و تحقیق بپردازند.

وی تصریح کرد: بخش کودک و نوجوان نیز فعال شده و برای گروه‌های مختلف از دوره ابتدایی تا دبیرستان برنامه‌هایی طراحی شده است تا کودکان و نوجوانان هنگام ورود به حرم بدانند چه رفتارهایی شایسته است و چگونه می‌توانند از فرصت زیارت بهره‌مند شوند. اگر امکان فراهم شود، توزیع غذای تبرکی در وقت ظهر نیز می‌تواند اثر معنوی و اجتماعی ارزشمندی داشته باشد و امید داریم خداوند یاری کند تا بتوانیم در این مسیر گام‌هایی استوار و مؤثر برداریم؛ زیرا ظرفیت این آستان بسیار گسترده است.

حجت الاسلام کلانتری ادامه داد: بر اساس الگوی حرکت اهل‌بیت عصمت و طهارت (ع)، مجموعه دوره‌هایی با عنوان «مدرسه حکمرانی شیراز» طراحی و راه‌اندازی شده که دربردارنده دوره‌های آموزشی متعدد است و همچنین برگزاری همایش‌های بین‌المللی، نمایشگاه‌های ملی و برنامه‌هایی پیرامون شخصیت‌های بزرگ همچون عبدالله بن موسی (ع) در دستور کار قرار دارد.

وی افزود: از دیگر برنامه‌های پیش‌بینی‌شده، ایجاد پاتوق‌های فرهنگی برای جوانان، نوجوانان، مراکز علمی و محققان است؛ زیرا ظرفیت آستان مقدس ظرفیت عظیمی است که باید به‌صورت نظام‌مند بهره‌برداری شود، اگر با توجه به جایگاه آن، ساختاری مشابه یک ستاد راهبری ایجاد شود که فعالیت‌های پژوهشی، آموزشی و نرم‌افزاری حرم را سامان دهد، می‌تواند مرجعی مهم برای تبادل تجربه و تقویت فعالیت‌های فرهنگی باشد و بسیاری از مجموعه‌ها از این قابلیت بی‌نظیر آگاه نیستند و هنگامی که از آن مطلع شوند، به‌طور طبیعی از آن بهره خواهند گرفت.