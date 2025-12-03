  1. استانها
۱۲ آذر ۱۴۰۴، ۱۳:۳۵

محدوده شهر جدید خلیج فارس در هرمزگان تعیین شد

محدوده شهر جدید خلیج فارس در هرمزگان تعیین شد

بندرعباس- معاون هماهنگی امور عمرانی استانداری هرمزگان گفت: شهر جدید خلیج فارس به دلیل تداخل با حریم شهر بندرعباس نیاز به اصلاحیه داشت و پس از تکمیل مراحل تصویب، وارد فاز اجرایی خواهد شد.

به گزارش خبرگزاری مهر، صادقی گفت: شهر جدید خلیج فارس که در حال حاضر مطالعات آن در کارگروه امور زیربنایی و شورای برنامه‌ریزی و توسعه استان هرمزگان به تصویب رسیده، به دلیل تداخل با حریم شهر بندرعباس نیاز به اصلاحیه دارد. این شهر پس از بررسی‌ها و اصلاحات، به شورای عالی شهرسازی ارسال شده و در صورت تصویب نهایی، به مرحله اجرا خواهد رسید.

وی بیان داشت: محدوده شهر جدید خلیج فارس بسیار وسیع است و تقریباً هفت تا هشت هزار هکتار از اراضی را شامل می‌شود. از فرودگاه بندرعباس تا دانشگاه هرمزگان و رودخانه‌های شور اول و دوم، این محدوده قرار خواهد گرفت.

صادقی همچنین از تصویب ۲۷ شهر سکونتگاهی توسط شورای عالی شهرسازی خبر داد که از این میان ۸ شهر در استان هرمزگان ایجاد خواهد شد. یکی از این شهرها، شهر مکران است که در حوزه آبکویی شهرستان جاسک قرار دارد.

معاون عمرانی استانداری هرمزگان با بیان این که مطالعات مربوط به این شهر انجام شده و پس از تصویب در شورای برنامه‌ریزی استان، به شورای عالی شهرسازی ارسال شده است، تصریح کرد: این پروژه‌ها از اهمیت ویژه‌ای برخوردارند و در صورت اجرایی شدن، تحول قابل توجهی در زیرساخت‌ها و توسعه استان هرمزگان به ویژه در حوزه مسکن و خدمات شهری ایجاد خواهند کرد.

    • شهروند IR ۱۷:۰۶ - ۱۴۰۴/۰۹/۱۲
      16 0
      پاسخ
      ای کاش شهرهای جدید خانه های ویلایی یا حیاط دار باشند آپارتمانهای زشت ومزخرف ساخته نشوند
    • IR ۰۸:۴۳ - ۱۴۰۴/۰۹/۱۳
      4 0
      پاسخ
      سلام این شهر برای مردم هرمزگان است یا کسانی دیگر
    • حق IR ۱۳:۱۲ - ۱۴۰۴/۰۹/۱۳
      3 0
      پاسخ
      همین شهرهایی که هستن رو آباد کنید ،شهر جدید پیشکش، الان مثلا جاسک و سیریک خودشون خیلی شهریت دارن و امکانات بهشون دادین که میخواین یه شهر جدید بیخ گوشش ایجاد کنید!!؟ شهر جدید جایی ایجاد میشه که معمولا کلانشهر باشه و برای جلوگیری از پر جمعیت تر شدن اون کلان‌شهر شهر جدید با فاصله ازش ایجاد میکنن، الان بندرعباس خودش مثلا بعنوان مرکز استان خیلی شهر بزرگی هست که بخواد شهر جدید کنارش ایجاد بشه!!؟
    • حسین IR ۱۳:۳۹ - ۱۴۰۴/۰۹/۱۳
      0 0
      پاسخ
      این شهر جدید قابلیت اتصال بسیار مشکل سازی با شهر اصلی که بندرعباس خواهد داشت همانطور که در غرب بندرعباس دجار مشکل هستیم چطوری می‌خواهند شرق بندرعباس رو وصل به بندرعباس بندرعباس نباید بیش از این ولی رشد کند شمال بندرعباس که تپه هست باید به بندرعباس اضافه بشود نکنید اینکار رو شهر دجار بحران می‌شود بالاترین خانه خالی در ایران در شهر بند عباس است
    • IR ۲۲:۱۲ - ۱۴۰۴/۰۹/۱۴
      0 0
      پاسخ
      آبشورک‌ جزء محدوده شهر نیومده در این طرح
    • US ۲۱:۳۹ - ۱۴۰۴/۰۹/۱۹
      0 0
      پاسخ
      شور اول وشور دوم کدام منطقه است؟

