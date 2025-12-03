محدوده شهر جدید خلیج فارس در هرمزگان تعیین شد

به گزارش خبرگزاری مهر، صادقی گفت: شهر جدید خلیج فارس که در حال حاضر مطالعات آن در کارگروه امور زیربنایی و شورای برنامه‌ریزی و توسعه استان هرمزگان به تصویب رسیده، به دلیل تداخل با حریم شهر بندرعباس نیاز به اصلاحیه دارد. این شهر پس از بررسی‌ها و اصلاحات، به شورای عالی شهرسازی ارسال شده و در صورت تصویب نهایی، به مرحله اجرا خواهد رسید.

وی بیان داشت: محدوده شهر جدید خلیج فارس بسیار وسیع است و تقریباً هفت تا هشت هزار هکتار از اراضی را شامل می‌شود. از فرودگاه بندرعباس تا دانشگاه هرمزگان و رودخانه‌های شور اول و دوم، این محدوده قرار خواهد گرفت.

صادقی همچنین از تصویب ۲۷ شهر سکونتگاهی توسط شورای عالی شهرسازی خبر داد که از این میان ۸ شهر در استان هرمزگان ایجاد خواهد شد. یکی از این شهرها، شهر مکران است که در حوزه آبکویی شهرستان جاسک قرار دارد.

معاون عمرانی استانداری هرمزگان با بیان این که مطالعات مربوط به این شهر انجام شده و پس از تصویب در شورای برنامه‌ریزی استان، به شورای عالی شهرسازی ارسال شده است، تصریح کرد: این پروژه‌ها از اهمیت ویژه‌ای برخوردارند و در صورت اجرایی شدن، تحول قابل توجهی در زیرساخت‌ها و توسعه استان هرمزگان به ویژه در حوزه مسکن و خدمات شهری ایجاد خواهند کرد.