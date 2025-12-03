به گزارش خبرنگار مهر، مهدی جمالینژاد ظهر چهارشنبه در نشست فرمانداران، با اشاره به اهمیت ثبات بازار و کنترل تورم، اظهار کرد: نظارت میدانی و پایش قیمتها بسیار مهم است و از تمامی مسئولان میخواهم جلسات مربوطه را جدی بگیرند و با تشکیل گشتهای مشترک، برخورد قاطع با احتکار و تقویت شبکههای توزیع، در جهت تنظیم بازار و مهار گرانی اقدام کنند.
وی با بیان اینکه استان اصفهان در برخی حوزههای تولیدی همچون شیر و گوشت رتبههای برتر کشوری را داراست، افزود: «با این وجود، افزایش قیمتها و تورم را شاهد هستیم که نیازمند تدبیر و برنامهریزی دقیق است.
استاندار اصفهان در بخش دیگری از سخنان خود به موضوع «نهضت ملی مسکن» اشاره و خاطرنشان کرد: اجرای این طرح یک فرصت بزرگ سرمایهگذاری اجتماعی و عمرانی است، اما نیازمند تأمین زیرساختهای اساسی مانند آب، برق و گاز است و باید تلاش کنیم تا پروژهها به صورت محلهمحور و با مشارکت نهادهای مردمی پیش برود.
جمالینژاد با تأکید بر لزوم همکاری و همافزایی بین همه نهادها و گروهها، گفت: برای موفقیت در برنامههای توسعهای، باید همه کنار هم قرار گیریم و از ائمه جماعات و فرماندهان سپاه تا مدیران اجرایی و تشکلهای مردمی باید با وحدت و همدلی برای حل مشکلات استان تلاش کنند.
وی با اشاره به اهمیت پروژههای عمرانی و زیرساختی، از مسئولان خواست تا با جدیت تمام، پیگیری و اجرای طرحها را در دستور کار قرار دهند و گزارش عملکرد منظم ارائه کنند.
نظر شما