هاشمی: توسعه خراسان جنوبی نیازمند انسجام مدیریتی و کارجهادی است

به گزارش خبرنگار مهر، سید محمد رضا هاشمی ظهر چهارشنبه در نشست با فرمانداران مهمترین وظیفه فرمانداران را حضور میدانی، پاسخگویی مؤثر و پیشقدم بودن در رفع مشکلات مردم دانست و گفت: توسعه استان نیازمند انسجام مدیریتی، برنامهریزی دقیق و کار جهادی است.
وی با تأکید بر اینکه فرمانداران باید به عنوان خط مقدم مدیریت اجرایی در شهرستانها، با نگاه میدانی و حضور مستمر در بین مردم، مسائل و مطالبات را از نزدیک رصد و پیگیری کنند اظهار کرد: یکی از اولویتهای جدی استان، تکمیل پروژههای نیمهتمام، رفع موانع تولید و بهبود زیرساختهای حیاتی مانند راه، آب، برق و ارتباطات است.
استاندار خراسانجنوبی گفت: فرمانداران موظف هستند در قالب کمیتههای تخصصی شهرستانی، روند پیشرفت طرحها را به صورت هفتگی بررسی و گزارشهای دقیق، مستند و مبتنی بر شاخصهای عملکردی ارائه کنند.
هاشمی ادامه داد: امروز توقع عمومی از مدیران سرعت عمل، صداقت و مسئولیتپذیری است و فرمانداران باید الگوی این سه شاخص باشند.
هاشمی اظهار داشت: هر شهرستان یک بسته فرصت و مزیت رقابتی دارد و فرماندار باید پیشران بالفعلکردن این ظرفیتها باشد.
استاندار خراسان جنوبی تأکید کرد: فرمانداران باید ضمن اعمال نظارت دقیق بر عملکرد ادارات، نسبت به ارتقای کیفیت خدمات عمومی نیز اهتمام ویژه داشته باشند پ توقع ما از فرمانداران، ایفای نقش محوری در اجرای سیاستهای دولت وفاق ملی و حرکت در مسیر توسعه متوازن استان است.
نظر شما