به گزارش خبرنگار مهر، صبح پنجشنبه در نشست فعالان اقتصادی سه طرح اقتصادی و سرمایه گذاری به امضا رسید.

مجتمع تولید انواع شیشه با سرمایه گذاری ۷ هزار و ۲۰۰ میلیارد ریالی و ۱۸۹ میلیون دلار سرمایه ارزی اجرا خواهد شد و پیش‌بینی می‌شود برای ۳۸۰۰ نفر به‌صورت مستقیم و غیرمستقیم اشتغال ایجاد کند. عملیات اجرایی این پروژه طبق اعلام مسئولان تا پایان امسال به اتمام می‌رسد.

همچنین تفاهم‌نامه احداث پالایشگاه دست دوم با ظرفیت ۱۱۰ هزار بشکه در گچساران توسط شرکت پالایش نفت اصفهان نیز امضا شد که برای اجرای این طرح ۲ میلیارد دلار سرمایه‌گذاری ارزی در نظر گرفته شده و قرار است برای ۲ هزار نفر فرصت شغلی ایجاد کند.

سومین تفاهم‌نامه هم مربوط به ساخت واحد تولید لوله‌های بدون درز توسط گروه توسعه صنایع و معادن سیلک است.

این پروژه با ۳ هزار میلیارد تومان سرمایه‌گذاری ریالی و ۲۴۰ میلیون یورو اعتبار ارزی اجرا خواهد شد و برای ۱۸۸ نفر هم اشتغال مستقیم ایجاد می‌کند.

این تفاهم‌نامه‌ها از مهم‌ترین دستاوردهای اقتصادی سفر رئیس‌جمهور به استان عنوان شده و قرار است نقش مهمی در توسعه صنعتی گچساران ایفا کنند.