کارتونیست بین‌المللی خراسان شمالی عضو شورای اجرایی دوسالانه تهران شد

بجنورد- کارتونیست بین‌المللی خراسان شمالی به‌عنوان تنها هنرمند شهرستانی در ترکیب شورای اجرایی دوازدهمین دوسالانه بین‌المللی کارتون و کاریکاتور تهران انتخاب شد.

به گزارش خبرگزاری مهر، به تقل از روابط عمومی حوزه هنری خراسان شمالی دوازدهمین دوسالانه بین‌المللی کارتون و کاریکاتور تهران به‌عنوان بزرگ‌ترین رویداد کاریکاتور کشور، امسال پس از هشت سال وقفه برگزار می‌شود و عتنها عضو شهرستانی شورای اجرایی این رویداد از خراسان شمالی حضور دارد.

اعضای شورا پس از رأی‌گیری، پنج هنرمند را به‌عنوان شورای اجرایی انتخاب کردند که یکی از آنان، عباس ناصری کارتونیست خراسان شمالی است.

در این جلسه، «عجله» به‌عنوان محور اصلی بخش کارتون تعیین شد و برای بخش کاریکاتور نیز چهره‌های پنج استاد برجسته شامل پرویز شاپور، کامبیز درم‌بخش، اردشیر محصص، جواد علیزاده و غلامعلی لطیفی به‌عنوان سوژه انتخاب شدند.

براساس اعلام دبیرخانه، در مراسم اختتامیه از استادان جواد علیزاده و غلامعلی لطیفی نیز تجلیل خواهد شد. این دوسالانه دی‌ماه در تهران برگزار می‌شود و فرصتی برای ارائه و ارزیابی آثار نوآورانه کاریکاتوریست‌ها خواهد بود.

