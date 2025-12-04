دریافت 5 MB کد خبر 6677888 https://mehrnews.com/x39Mjs ۱۳ آذر ۱۴۰۴، ۱۶:۳۸ کد خبر 6677888 فیلم ورزش فیلم ورزش ۱۳ آذر ۱۴۰۴، ۱۶:۳۸ خاطره شنیدنی بهروز رهبری فرد از علی پروین خاطره شنیدنی بهروز رهبری فرد از علی پروین را در این فیلم مشاهده نمایید. کپی شد مطالب مرتبط پروین: هیچ اختلافی با مصطفوی نداشتم؛ قضاوت در مورد پرسپولیس زود است عوامل ناکامی پرسپولیس ازنگاه هواداران؛ از بازیکن بیکیفیت تا نقش پروین علی پروین: کریم باقری دوست ندارد سرمربی پرسپولیس بماند بازی خیرخواهانه منتخب ۹۸ و منتخب استان خراسان رضوی برچسبها علی پروین فوتبال بهروز رهبری فرد
