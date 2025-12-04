قتل پدر توسط پسر ۲۸ ساله در همدان؛ قاتل دستگیر شد

به گزارش خبرگزاری مهر، عباس نجفی دادستان همدان در تشریح جزئیات این پرونده اظهار کرد: صبح امروز جوان ۲۸ ساله‌ای در شهرستان همدان در جریان اختلافات خانوادگی، پدر خود را با سلاح سرد مورد حمله قرار داد.

وی افزود: مصدوم بلافاصله به بیمارستان منتقل شد، اما متأسفانه به دلیل شدت جراحات وارده، در بیمارستان جان خود را از دست داد.

دادستان همدان با اشاره به اقدام سریع مأموران انتظامی گفت: قاتل در زمان کوتاهی پس از حادثه توسط پلیس شهرستان همدان دستگیر شد.

نجفی در پایان تأکید کرد: تحقیقات تخصصی برای روشن‌شدن دقیق علل و انگیزه قتل با شدت ادامه دارد.