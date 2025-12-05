به گزارش خبرنگار مهر، امید شریفی بعدازظهر جمعه در نشست شورای تنظیم بازار استان با تبیین وضعیت نوسانی بازار کالاهای اساسی، بر ضرورت اصلاح شیوههای تأمین و توزیع کالا تأکید کرد و گفت: «با بهرهگیری از ارز دولتی و فعالسازی ظرفیت مناطق آزاد، امکان واردات کالاهای باکیفیت و ارزانقیمت وجود دارد و این اقدام میتواند نقش مهمی در مهار قیمتها در سطح استان داشته باشد.
وی با اشاره به مشکلات موجود در روند فعلی واردات دولتی افزود: اکنون کالاهایی که توسط دولت وارد میشود، معمولاً با قیمت بالا به بازار میرسد؛ اما از مسیرهای جایگزین میتوان شرایط اقتصادی استان را متعادل و فشار هزینهای بر مصرفکنندگان را کاهش داد.
شریفی همچنین از پیگیری همکاری گسترده با اتحادیههای صنفی برای ایجاد موج جدیدی از عرضه مستقیم خبر داد و اعلام کرد: در آستانه ماه رمضان و ایام نوروز، کمپین ارزانفروشی با مشارکت اتحادیههای پولک و نبات، گز و شیرینی و سایر اصناف راهاندازی میشود تا دسترسی مردم به کالاهای اساسی با قیمت مناسب افزایش یابد و جو روانی بازار بهبود پیدا کند.
مدیرکل دفتر هماهنگی امور اقتصادی استانداری اصفهان در بخش دیگری از سخنانش با اشاره به اقدامات انجامشده برای تنظیم بازار پروتئین افزود: با دستور وزیر، ۴۵۰۰ تن کنجاله سویا از محل ذخایر پشتیبانی کشور تخصیص یافت که سهم مشخصی از آن به اصفهان اختصاص دارد و این موضوع به تثبیت قیمتها در حوزه دام و طیور کمک خواهد کرد.
این برنامهها در حالی دنبال میشود که اصفهان بهعنوان یکی از قطبهای اقتصادی کشور، طی ماههای اخیر با چالشهای محسوس قیمتی در بازار کالاهای اساسی روبهرو بوده و ضرورت مدیریت هوشمند عرضه و واردات بیش از گذشته احساس میشود.
نظر شما