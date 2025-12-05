برد پر هیاهوی مس سونگون ورزقان در مصاف با پالایش نفت اصفهان

به گزارش خبرنگار مهر، دیدار تیم‌های مس سونگون ورزقان و پالایش نفت اصفهان از هفته هفدهم لیگ برتر فوتسال عصر امروز جمعه از ساعت ۱۶ در سالن پر التهاب پورشریفی تبریز برگزار شد.

در طول این بازی هواداران مس سونگون که خواستار حضور فرهاد فخیم کاپیتان تیم در بازی‌های مس سونگون بودند شعارهایی علیه علیرضا افضل سرمربی تیم، محمد حسین حیدر زاده مدیر تیم و نصیری مدیرعامل سابق باشگاه مس سر دادند.

نیمه نخست بازی شاگردان افضل بازی مالکانه را در دست داشتند و چندین موقعیت خلق کردند و نهایتاً دقیقه ۱۶ مجتبی پارساپور گل نخست مس را به ثمر رساند.

در نیمه دوم سجاد یوسف خواه دومین گل مس سونگون را دقیقه ۳۵ بازی بدست آورد.

قضاوت این بازی را وحید سلیمانی، حمیدرضا قدسی راغب، بهادر نظری، کامران امیری، کامبیز امیری و جواد فهیمی راد به عنوان ناظر داوری بر عهده داشتند.

بعد از پایان بازی مهدی خانی از تیم مس سونگون ورزقان و محمد مرادی از تیم پالایش نفت اصفهان کارت زرد دریافت کردند.