فرشاد ابراهیمپور در گفتگو با خبرنگار مهر، با اشاره به تاکید وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی درباره رفع موانع فعالیت تعاونیها و لزوم توجه به آنها، گفت: تعاونیها به عنوان یکی از ستونهای اصلی اقتصاد پایدار و اشتغال مولد، نیازمند حمایت جدی و سیاستگذاری هوشمند است.
وی افزود: تعاونیها با توان جمعی و مشارکت اعضای خود، ظرفیت بالایی برای تأمین نیازهای اقتصادی و اجتماعی کشور دارند، اما محدودیتهای قانونی، موانع ساختاری و نبود شفافیت مالی، رشد آنها را کند کرده است. رفع این موانع و ایجاد سازوکارهای ساده و شفاف میتواند مسیر فعالیت تعاونیها را هموار کند و کارایی آنها را افزایش دهد.
نایب رئیس کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس با اشاره به پیشنهاد وزیر کار برای تشکیل «اتاق فکر توسعه تعاون»، گفت: «اتاق فکر توسعه تعاون» میتواند با تحلیل علمی مسائل و ارائه راهکارهای عملی، زمینه تصمیمسازی هوشمند و سیاستگذاری کارآمد را فراهم کند. حضور متخصصان و فعالان تعاونی در این اتاق فکر باعث شناسایی نیازهای واقعی تعاونیها و طراحی راهکارهای عملیاتی و اقتصادی برای رشد آنها میشود.
نماینده مردم ایذه و باغملک در مجلس شورای اسلامی شفافیت مالی و نظارت هوشمند را از الزامات توسعه بخش تعاون عنوان و اظهار کرد: ثبت دقیق اطلاعات تعاونیها، ایجاد سامانههای رصد فعالیت و گردش مالی و ارائه تسهیلات مالی هدفمند، باعث کاهش فساد و افزایش اعتماد عمومی به این نهادها میشود.
این نماینده مجلس در پایان گفت: توجه به تعاونیها و تقویت سازوکارهای مشارکتی نه تنها اشتغال پایدار و رشد اقتصادی را فراهم میکند بلکه نقش مهمی در ایجاد شفافیت، عدالت اقتصادی و بهرهوری اجتماعی دارد. سرمایهگذاری هدفمند در توسعه بخش تعاون، زمینهساز اقتصادی متوازن و پایدار در سطح ملی است.
