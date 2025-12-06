  1. سیاست
  2. مجلس
۱۵ آذر ۱۴۰۴، ۹:۵۴

تشکیل اتاق فکر توسعه تعاون؛ گامی برای تصمیم‌سازی هوشمند و رشد اقتصادی

تشکیل اتاق فکر توسعه تعاون؛ گامی برای تصمیم‌سازی هوشمند و رشد اقتصادی

نماینده ایذه و باغملک در مجلس با اشاره به اهمیت تشکیل اتاق فکر توسعه تعاون، گفت: توجه به تعاونی‌ها و تقویت سازوکارهای مشارکتی، اشتغال پایدار و رشد اقتصادی را فراهم می‌کند.

فرشاد ابراهیم‌پور در گفتگو با خبرنگار مهر، با اشاره به تاکید وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی درباره رفع موانع فعالیت تعاونی‌ها و لزوم توجه به آن‌ها، گفت: تعاونی‌ها به عنوان یکی از ستون‌های اصلی اقتصاد پایدار و اشتغال مولد، نیازمند حمایت جدی و سیاست‌گذاری هوشمند است.

وی افزود: تعاونی‌ها با توان جمعی و مشارکت اعضای خود، ظرفیت بالایی برای تأمین نیازهای اقتصادی و اجتماعی کشور دارند، اما محدودیت‌های قانونی، موانع ساختاری و نبود شفافیت مالی، رشد آنها را کند کرده است. رفع این موانع و ایجاد سازوکارهای ساده و شفاف می‌تواند مسیر فعالیت تعاونی‌ها را هموار کند و کارایی آنها را افزایش دهد.

نایب رئیس کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس با اشاره به پیشنهاد وزیر کار برای تشکیل «اتاق فکر توسعه تعاون»، گفت: «اتاق فکر توسعه تعاون» می‌تواند با تحلیل علمی مسائل و ارائه راهکارهای عملی، زمینه تصمیم‌سازی هوشمند و سیاست‌گذاری کارآمد را فراهم کند. حضور متخصصان و فعالان تعاونی در این اتاق فکر باعث شناسایی نیازهای واقعی تعاونی‌ها و طراحی راهکارهای عملیاتی و اقتصادی برای رشد آنها می‌شود.

نماینده مردم ایذه و باغملک در مجلس شورای اسلامی شفافیت مالی و نظارت هوشمند را از الزامات توسعه بخش تعاون عنوان و اظهار کرد: ثبت دقیق اطلاعات تعاونی‌ها، ایجاد سامانه‌های رصد فعالیت و گردش مالی و ارائه تسهیلات مالی هدفمند، باعث کاهش فساد و افزایش اعتماد عمومی به این نهادها می‌شود.

این نماینده مجلس در پایان گفت: توجه به تعاونی‌ها و تقویت سازوکارهای مشارکتی نه تنها اشتغال پایدار و رشد اقتصادی را فراهم می‌کند بلکه نقش مهمی در ایجاد شفافیت، عدالت اقتصادی و بهره‌وری اجتماعی دارد. سرمایه‌گذاری هدفمند در توسعه بخش تعاون، زمینه‌ساز اقتصادی متوازن و پایدار در سطح ملی است.

کد خبر 6679183
زهرا علیدادی

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها