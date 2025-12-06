چمران: توان ساخت واگن مترو در کشور اثبات شده است

به گزارش خبرنگار مهر، مهدی چمران رئیس شورای شهر تهران در مراسم رونمایی از دو رام قطار ملی جدید مترو تهران با بیان اینکه یکی از روزهای بزرگ تاریخ کشور هیچگاه از یاد او نمی‌رود، گفت: امیدواریم کشور خودمان را آنگونه که شایسته مردم و انقلاب است بسازیم و به دنیا نشان بدهیم که ما می‌توانیم. این توان عملی است و اتفاق افتاده و باز هم اتفاق خواهد افتاد.

وی با اشاره به اقدامات انجام‌شده در ساخت واگن مترو اظهار داشت: قطار خدمت‌رسانی به مردم شریف تهران باید با سرعت بیشتری حرکت کند. این اقدام گام بسیار بلندی است و حاصل تلاش متخصصان و مهندسان کشور است که ثابت کرده‌اند توان مهندسی داخلی برای ساخت واگن وجود دارد.

چمران افزود: وقتی خودمان قادر به ساخت واگن نباشیم، کشورهای دیگر تصور می‌کنند توان انجام چنین کارهایی را نداریم و به ما به چشم مشتری صرف نگاه می‌کنند. اما وقتی بدانند ما این توان را داریم، نگاهشان تغییر خواهد کرد. امروز در مسیر پیشرفت هستیم و امیدواریم روزی برسد که همه واگن‌های مورد نیاز کشور را خودمان تولید کنیم. بسیاری از شهرهای دیگر نیز نیازمند واگن هستند و برای واردات با مشکلات مختلف مواجه‌اند.

رئیس شورای شهر تهران کاهش فاصله حرکت قطارها را از ضرورت‌های جدی حمل‌ونقل پایتخت دانست و گفت: اکنون درباره فاصله ۱۲ تا ۱۵ دقیقه‌ای صحبت می‌کنیم، در حالی که این زمان می‌تواند حتی به دو دقیقه برسد. در کشورهای دیگر فاصله سه تا دو دقیقه کاملاً معمول است. اگر بتوانیم فاصله شش دقیقه‌ای فعلی را به سه دقیقه برسانیم، ظرفیت حمل مسافر عملاً دو برابر می‌شود و این برای هوای آلوده تهران بسیار ارزشمند است.

وی ادامه داد: اگر تعداد قطارهای ما افزایش پیدا کند، به همان نسبت از حجم خودروهای شخصی کاسته خواهد شد. مردم دلیلی ندارند بدون ضرورت از خودرو شخصی استفاده کنند؛ اگر مترو و اتوبوس کافی باشد، قطعاً مردم از آن‌ها استفاده خواهند کرد.

چمران همچنین با قدردانی ویژه از زحمات متخصصان، کارگران و تکنیسین‌های حوزه ساخت واگن گفت: در همان واگنی که نشسته بودیم گفتم واقعاً دستشان را می‌بوسم؛ این تعارف نبود. حتی برنامه بگذارید که این دست‌بوسی انجام شود تا همه ببینند که به زحمات آن‌ها احترام می‌گذاریم. این عزیزان توانستند مرحله مهمی از ساخت واگن را به نتیجه برسانند و ان‌شاءالله مراحل بعدی نیز به‌سرعت وارد میدان می‌شود.