مدارس استان قم در روز یکشنبه غیرحضوری شد

قم- کارگروه اضطرار آلودگی هوای قم بر اساس پیش‌بینی هواشناسی استان مبنی بر بالارفتن شاخص آلودگی هوای استان قم، شنبه شب مدارس را در روز یکشنبه تعطیل اعلام کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر، بر اساس گزارش‌های اداره کل هواشناسی، مبنی بر آلودگی هوا در روز آتی، و طبق تصمیم کارگروه اضطرار آلودگی هوا که در اداره کل حفاظت محیط زیست استان قم برگزار شد، کلیه مهدهای کودک، پیش دبستانی‌ها و کلیه مقاطع تحصیلی آموزشی در دو نوبت صبح و بعد از ظهر در سراسر استان، در روز یکشنبه ۱۶ آذرماه، غیرحضوری شد.

البته دانشگاه‌ها، ادارات دولتی و بانک‌ها باز بوده و شامل این تعطیلی نمی‌شوند.

زنان باردار و کارکنان دارای بیماری‌های زمینه‌ای می‌توانند با نظر مدیران دستگاه‌ها از دورکاری استفاده نمایند.

هم‌استانی‌های محترم به ویژه گروه‌های حساس (کودکان و سالمندان، بیماران قلبی و ریوی و زنان باردار) باید در روز چهارشنبه، توصیه‌های بهداشتی از جمله کاهش حضور و فعالیت در فضای باز و استفاده از ماسک را به صورت جدی رعایت کنند.

