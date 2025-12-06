مدارس استان قم در روز یکشنبه غیرحضوری شد

به گزارش خبرگزاری مهر، بر اساس گزارش‌های اداره کل هواشناسی، مبنی بر آلودگی هوا در روز آتی، و طبق تصمیم کارگروه اضطرار آلودگی هوا که در اداره کل حفاظت محیط زیست استان قم برگزار شد، کلیه مهدهای کودک، پیش دبستانی‌ها و کلیه مقاطع تحصیلی آموزشی در دو نوبت صبح و بعد از ظهر در سراسر استان، در روز یکشنبه ۱۶ آذرماه، غیرحضوری شد.

البته دانشگاه‌ها، ادارات دولتی و بانک‌ها باز بوده و شامل این تعطیلی نمی‌شوند.

زنان باردار و کارکنان دارای بیماری‌های زمینه‌ای می‌توانند با نظر مدیران دستگاه‌ها از دورکاری استفاده نمایند.

هم‌استانی‌های محترم به ویژه گروه‌های حساس (کودکان و سالمندان، بیماران قلبی و ریوی و زنان باردار) باید در روز چهارشنبه، توصیه‌های بهداشتی از جمله کاهش حضور و فعالیت در فضای باز و استفاده از ماسک را به صورت جدی رعایت کنند.