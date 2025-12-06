دریافت 6 MB
برنج هندی و پاکستانی در بازار، نایاب و گران!

وزیر جهاد کشاورزی گفته به‌زودی با تعیین قیمت جدید برنج‌های خارجی، عرضه گسترده این محصول، شروع می‌شود.

    • IR ۱۰:۲۶ - ۱۴۰۴/۰۹/۱۶
      دیگه برنج خارجی هم نمیتونیم بخوریم
    • س IR ۲۲:۲۲ - ۱۴۰۴/۰۹/۲۸
      اصلن بازار با حقوقمون جور نمیشه باید کاسه گدایی بگیریم

