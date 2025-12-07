  1. بین الملل
  2. غرب آسیا و آفریقای شمالی
۱۶ آذر ۱۴۰۴، ۷:۵۴

خسارت ۱۰۰ میلیون دلاری یمن به ناو معروف آمریکا

ناو معروف آمریکا که بارها مورد اصابت موشک‌های نیروهای مسلح یمن قرار گرفت متحمل خسارت ۱۰۰ میلیون دلاری شده است.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از المیادین، رسانه‌های صهیونیستی به نقل از نیروی دریایی آمریکا گزارش دادند که ناو هواپیمابر هری اس ترومن متحمل خسارت‌های مالی به ارزش ۱۰۰ میلیون دلار طی مأموریت هشت ماهه خود شده است.

بر اساس این گزارش، ناو ترومن یکی از مهم‌ترین و معروف ترین ناوهای آمریکا به شمار می‌رود که از سال ۱۹۹۸ به بهره برداری رسید.

این ناو در حملات آمریکا علیه یمن در سال ۲۰۲۴ مشارکت داشت و بارها توسط موشک‌های نیروهای مسلح یمن در دریای سرخ هدف قرار گرفت.

پیش از این نیز مجله نشنال این ترست آمریکا گزارش داد که ناو هواپیمابر آمریکایی ترومن در آینده نزدیک به هیچ مأموریتی فرستاده نخواهد شد.

در این گزارش آمده است: روند سوخت گیری مجدد و تعمیر گسترده این ناو که چندین سال به طول می‌انجامد آغاز خواهد شد.

این مجله تاکید کرد، ترومن که برای مقابله با یمنی‌ها ارسال شده بود با آسیب‌های زیادی رو به رو بوده و به سمت مرحله تعمیرات گسترده حرکت می‌کند.

    نظرات

    • IR ۱۹:۰۸ - ۱۴۰۴/۰۹/۱۸
      13 2
      پاسخ
      تنها کشور عربی ::::که قدرت پوشالی ناتو را ب چالش می کشد و در برابر دشمن بشریت استوار است ::::ارتش قوی یمن است .....درود بر انسانهای با ایمان وشجاع یمن قهرمان
      • محمد محمدی! IR ۰۰:۱۳ - ۱۴۰۴/۰۹/۲۲
        1 0
        آمریکا جزو ناتو نیست ولی..
    • محمد IR ۲۰:۵۶ - ۱۴۰۴/۰۹/۱۸
      23 18
      پاسخ
      دم یمنی ها گرم با این همه ادعاحسابی روشون را کم کردند
    • امیر IR ۱۶:۱۰ - ۱۴۰۴/۰۹/۱۹
      6 1
      پاسخ
      مسامحه و ذلیل شدن جلوی دشمن به جز پیشروی و خسارت بیشتر ندارد
    • سعید‌آریایی IR ۱۸:۵۶ - ۱۴۰۴/۰۹/۱۹
      6 1
      پاسخ
      فناوری‌های‌یمن‌براساس‌تسلیحات‌که‌ازشوروی‌سابق‌دراین‌کشور‌بوده‌با‌مهندسی‌معکوس‌وارتقا‌فناورانه ،توانستند‌به‌پیشرفتهای‌عالی‌برسند.
    • مقصودی IR ۲۲:۴۳ - ۱۴۰۴/۰۹/۱۹
      16 4
      پاسخ
      آمریکا از کشورهای تسلیم ناپذیر سیلی می خورد .
    • محمد کریم زارع IR ۰۸:۰۵ - ۱۴۰۴/۰۹/۲۰
      10 3
      پاسخ
      پرچم یمن با اون امکانات کم سرفراز و بلند دمشون گرم
    • فریدون IR ۰۸:۵۰ - ۱۴۰۴/۰۹/۲۰
      19 18
      پاسخ
      باید به آمریکا درس عبرتی داده شود که نسل در نسل درتمام دنیا جزوءکتابهای تاریخ کلاس درسها بشود که زمانی هیچ کشوری بخودش اجازه ندهدکه به کشورهای مسلمان نگاهی نداشته باشد
    • ارشیا IR ۱۳:۳۹ - ۱۴۰۴/۰۹/۲۰
      8 11
      پاسخ
      ایول به شیر مردان ایرانی ویمنی ..گروه مقاوت سیلی محکمی به اسقاطی کودک کش وآمریکای جنایتکار زده تا به حال
    • بی نام IR ۱۷:۱۷ - ۱۴۰۴/۰۹/۲۰
      8 4
      پاسخ
      قدرت آمریکا در بعد نظامی بر روی بمب اتمی هست وگرنه بدون تهدید اتمی برتری خاصی ندارد ..در بعد اقتصادی اما توان خیلی بالای دارد
    • Iransara IR ۱۸:۰۴ - ۱۴۰۴/۰۹/۲۰
      6 1
      پاسخ
      باید در کمتر از یک سال رژیم اسرائیل دچار فروپاشی شود،ماندگاری این رژیم سبب تحمیل جنگ وآوارگی وکشتار وسیع در غرب آسیا وشمال افریقا میشود ،این رژیم ابزار اروپای استعمارگر وآمریکا برای غارت کشورهای مسلمان ونفت خیز است
    • IR ۱۲:۲۲ - ۱۴۰۴/۰۹/۲۱
      12 6
      پاسخ
      زمان بایدن بوده وگرنه الان تکون بخورن B2 میاد بالاسرشون
    • شهرام IR ۱۸:۲۲ - ۱۴۰۴/۰۹/۲۱
      3 0
      پاسخ
      هرچی خاکه یمنه تو سر امارات و عربستان وازهمه بیشتر تو سر اردن خائن
    • لبیک IR ۱۹:۱۹ - ۱۴۰۴/۰۹/۲۱
      4 0
      پاسخ
      درود بر یمن مرگ بر امریکا مرگ بر نتانیاهوی کثیف
    • IR ۱۰:۱۴ - ۱۴۰۴/۰۹/۲۲
      4 0
      پاسخ
      لعنت بر شیطان نتانیاهوی وحشی و ترامپ

