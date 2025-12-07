خسارت ۱۰۰ میلیون دلاری یمن به ناو معروف آمریکا

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از المیادین، رسانههای صهیونیستی به نقل از نیروی دریایی آمریکا گزارش دادند که ناو هواپیمابر هری اس ترومن متحمل خسارتهای مالی به ارزش ۱۰۰ میلیون دلار طی مأموریت هشت ماهه خود شده است.
بر اساس این گزارش، ناو ترومن یکی از مهمترین و معروف ترین ناوهای آمریکا به شمار میرود که از سال ۱۹۹۸ به بهره برداری رسید.
این ناو در حملات آمریکا علیه یمن در سال ۲۰۲۴ مشارکت داشت و بارها توسط موشکهای نیروهای مسلح یمن در دریای سرخ هدف قرار گرفت.
پیش از این نیز مجله نشنال این ترست آمریکا گزارش داد که ناو هواپیمابر آمریکایی ترومن در آینده نزدیک به هیچ مأموریتی فرستاده نخواهد شد.
در این گزارش آمده است: روند سوخت گیری مجدد و تعمیر گسترده این ناو که چندین سال به طول میانجامد آغاز خواهد شد.
این مجله تاکید کرد، ترومن که برای مقابله با یمنیها ارسال شده بود با آسیبهای زیادی رو به رو بوده و به سمت مرحله تعمیرات گسترده حرکت میکند.
