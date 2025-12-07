پرداخت تسهیلات اشتغال و بیمه ۶۶۰ مددجوی همدانی

فریدالدین حجتالاسلامی در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به تخصیص ۱۰۰ میلیارد ریال اعتبار برای تسهیلات کلان تبصره ۱۵ و ۱۲۹ میلیارد ریال برای تسهیلات خرد، اظهار کرد: این اعتبارات زمینه مناسبی برای گسترش طرحهای اشتغالمحور مددجویان فراهم کرده است.
وی افزود: در این مدت از طریق سامانه جامع تسهیلات اشتغال کشور، ۳۷۸ نفر برای دریافت تسهیلات خرد و ۱۲۵ نفر برای برخورداری از تسهیلات کلان به بانکهای عامل معرفی شدهاند.
مدیرکل بهزیستی استان همدان با بیان اینکه حمایت از پایداری اشتغال از اولویتهای امسال است، گفت: مبلغ ۶۰ میلیارد ریال در قالب سه مرحله تا ۱۱ آذرماه برای پرداخت هزینه بیمه مددجویی در بخشهای خویشفرمایی، کارفرمایی و ارتقای کارایی هزینه شده که ۶۶۰ نفر را تحت پوشش قرار میدهد.
حجتالاسلامی همچنین از برنامهریزی برای پرداخت کمکهزینه آمادهسازی شغلی به مبلغ ۹ میلیارد و ۱۵ میلیون ریال و ارائه خدمات مالی خرد به زنان سرپرست خانوار به ارزش ۴ میلیارد و ۵۰۰ میلیون ریال خبر داد و افزود: این موارد در دست اقدام است.
