تردد در کلیه محورهای شمالی البرز فاقد ترافیک است

کرج- سرپرست اداره کل راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای استان البرز از آخرین وضعیت ترافیکی و شرایط جوی محورهای استان در صبح یکشنبه ۱۶ آذرماه ۱۴۰۴ خبر داد.

داریوش باقرجوان در گفت‌وگو با خبرنگار مهر با اعلام آخرین وضعیت ترافیکی و جوی محورهای مواصلاتی استان در صبح دوشنبه ۱۶ آذرماه ۱۴۰۴، اظهار داشت: در حال حاضر تمامی محورهای مواصلاتی استان فاقد هرگونه مداخلات جوی هستند و شرایط جوی پایدار گزارش‌شده است.

وی درباره وضعیت ترافیکی نیز گفت: تردد در کلیه محورهای شمالی روان بوده و فاقد ترافیک است.

سرپرست اداره کل راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای استان البرز در خاتمه افزود: آزادراه قزوین–کرج–تهران در محدوده حدفاصل گلشهر تا امام‌زاده طاهر و همچنین حدفاصل پایانه شهید کلانتری تا پل فردیس، ترافیک سنگین گزارش‌شده است.

