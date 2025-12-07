تردد در کلیه محورهای شمالی البرز فاقد ترافیک است

داریوش باقرجوان در گفتوگو با خبرنگار مهر با اعلام آخرین وضعیت ترافیکی و جوی محورهای مواصلاتی استان در صبح دوشنبه ۱۶ آذرماه ۱۴۰۴، اظهار داشت: در حال حاضر تمامی محورهای مواصلاتی استان فاقد هرگونه مداخلات جوی هستند و شرایط جوی پایدار گزارششده است.
وی درباره وضعیت ترافیکی نیز گفت: تردد در کلیه محورهای شمالی روان بوده و فاقد ترافیک است.
سرپرست اداره کل راهداری و حملونقل جادهای استان البرز در خاتمه افزود: آزادراه قزوین–کرج–تهران در محدوده حدفاصل گلشهر تا امامزاده طاهر و همچنین حدفاصل پایانه شهید کلانتری تا پل فردیس، ترافیک سنگین گزارششده است.
نظر شما