دریافت 5 MB کد خبر 6680611 https://mehrnews.com/x39Ns2 ۱۶ آذر ۱۴۰۴، ۱۲:۱۵ کد خبر 6680611 فیلم سیاست فیلم سیاست ۱۶ آذر ۱۴۰۴، ۱۲:۱۵ بقایی: هیچ تردیدی در مورد حاکمیت ایران بر جزایر سه گانه وجود ندارد بقایی سخنگوی وزارت امور خارجه گفت: هیچ تردید و شکی در مورد حاکمیت ایران بر جزایر سه گانه وجود ندارد. کپی شد برچسبها ایران وزارت امور خارجه جزایر سه گانه اسماعیل بقایی
