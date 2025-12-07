دریافت 5 MB
۱۶ آذر ۱۴۰۴، ۱۲:۱۵

بقایی: هیچ تردیدی در مورد حاکمیت ایران بر جزایر سه گانه وجود ندارد

بقایی سخنگوی وزارت امور خارجه گفت: هیچ تردید و شکی در مورد حاکمیت ایران بر جزایر سه گانه وجود ندارد.

