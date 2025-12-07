  1. استانها
۱۶ آذر ۱۴۰۴، ۱۲:۳۰

میرغضنفری: دانشجویان موتور پیشرفت علمی و مطالبه‌گری کشور هستند

میرغضنفری: دانشجویان موتور پیشرفت علمی و مطالبه‌گری کشور هستند

رشت- فرماندار رشت با اشاره به دغدغه دانشجویان درباره پسماند و زباله گفت: دانشجویان موتور پیشرفت علمی و مطالبه‌گری کشور هستند.

به گزارش خبرنگار مهر، اسماعیل میرغضنفری ظهر یکشنبه در مراسم گرامیداشت روز دانشجو که در دانشگاه آزاد اسلامی واحد رشت برگزار شد، با ادای احترام به مقام شهدا و تبریک این روز، اظهار کرد: دانشجویان پیام‌آوران علم، اندیشه و آگاهی هستند.

فرماندار رشت با مرور تاریخ سیاسی ایران افزود: در دوران پهلوی اول فضای سیاسی بسته بود و امکان اظهار نظر وجود نداشت. پس از کودتای ۲۸ مرداد ۱۳۳۲ و ورود معاون رئیس‌جمهور وقت آمریکا، دانشجویان که همواره مظهر آگاهی و مطالبه‌گری بودند، اعتراض کردند و حاکمیت وقت با ورود به دانشگاه و تیراندازی به دانشجویان، سه نفر از آنان را به شهادت رساند؛ واقعه‌ای که مبنای نامگذاری روز دانشجو شد.

وی ادامه داد: در سال ۱۳۴۲، تبعید امام خمینی (ره) به عراق، ترکیه و فرانسه و جمله تاریخی ایشان که فرمودند فرزندانمان اکنون در گهواره هستند، مسیر انقلاب را رقم زد. انقلاب اسلامی برخلاف انقلاب‌های دیگر، اعتقادی بود و به همین دلیل پس از نزدیک به پنج دهه، مردم همچنان پشتوانه نظام هستند.

نقش دانشجویان در پیشرفت علمی کشور

میرغضنفری با اشاره به نقش دانشجویان و اساتید در پیشرفت علمی گفت: میانگین سنی دانشمندان هسته‌ای جمهوری اسلامی ایران به زیر ۳۰ سال رسیده است و این حاصل تلاش، مطالبه‌گری و زحمات شما و اساتید است.

وی همچنین از اساتید دانشگاه آزاد رشت به دلیل حضور در جمع دانشمندان یک درصد کشور تقدیر کرد و افزود: این موفقیت، نمادی از سرمایه‌گذاری علمی و اثرگذاری مطالبه‌گری شما است.

پسماند و مسائل محیط‌زیستی

فرماندار رشت به دغدغه‌های دانشجویان درباره پسماند و زباله پرداخت و گفت: این مشکلی است که بیش از ۴۰ سال سابقه دارد و با چهار ماه قابل حل نیست. اما با همکاری دانشجویان، جامعه علمی و شرکت‌های دانش‌بنیان داخلی و خارجی، می‌توان راهکارهای پایدار ارائه کرد.

وی اقدامات همزمان دولت در این زمینه را تشریح کرد: ایجاد محل دفن جدید زباله و تعامل با شرکت‌های دانش‌بنیان برای مدیریت علمی و پایدار این موضوع.

وحدت و وفاق ملی برای پیشرفت کشور

میرغضنفری با تأکید بر اهمیت همکاری و همدلی گفت: امروز همه ما زیر سقف جمهوری اسلامی ایران هستیم. اختلاف سلیقه داریم، اما اختلاف عقیده نداریم. برای رسیدن به اهداف مشترک و قله‌های افتخار، باید در کنار هم باشیم.

وی افزود: جنگ‌های تحمیلی و بحران‌های ملی نشان داده است که وقتی مردم و مسئولان کنار هم هستند، موفقیت حاصل می‌شود و وقتی مقابل هم قرار گرفتیم، خسارت و ناگواری رخ داده است.

پیام به دانشجویان

فرماندار رشت در پایان خطاب به دانشجویان گفت: برای همه شما آرزوی توفیق، سرافرازی و رشد علمی و فرهنگی دارم. با مطالبه‌گری و ارائه ایده‌های علمی، می‌توانید نقش مؤثری در حل مسائل کشور داشته باشید.

وی ضمن یادآوری جمله حجت الاسلام قرائتی از درس‌های قرآن افزود: اگر اوضاع خراب است، همه با هم خراب کرده‌ایم و برای اصلاح، همه باید در کنار هم باشیم.

