به گزارش خبرنگار مهر، اسماعیل میرغضنفری ظهر یکشنبه در مراسم گرامیداشت روز دانشجو که در دانشگاه آزاد اسلامی واحد رشت برگزار شد، با ادای احترام به مقام شهدا و تبریک این روز، اظهار کرد: دانشجویان پیام‌آوران علم، اندیشه و آگاهی هستند.

فرماندار رشت با مرور تاریخ سیاسی ایران افزود: در دوران پهلوی اول فضای سیاسی بسته بود و امکان اظهار نظر وجود نداشت. پس از کودتای ۲۸ مرداد ۱۳۳۲ و ورود معاون رئیس‌جمهور وقت آمریکا، دانشجویان که همواره مظهر آگاهی و مطالبه‌گری بودند، اعتراض کردند و حاکمیت وقت با ورود به دانشگاه و تیراندازی به دانشجویان، سه نفر از آنان را به شهادت رساند؛ واقعه‌ای که مبنای نامگذاری روز دانشجو شد.

وی ادامه داد: در سال ۱۳۴۲، تبعید امام خمینی (ره) به عراق، ترکیه و فرانسه و جمله تاریخی ایشان که فرمودند فرزندانمان اکنون در گهواره هستند، مسیر انقلاب را رقم زد. انقلاب اسلامی برخلاف انقلاب‌های دیگر، اعتقادی بود و به همین دلیل پس از نزدیک به پنج دهه، مردم همچنان پشتوانه نظام هستند.

نقش دانشجویان در پیشرفت علمی کشور

میرغضنفری با اشاره به نقش دانشجویان و اساتید در پیشرفت علمی گفت: میانگین سنی دانشمندان هسته‌ای جمهوری اسلامی ایران به زیر ۳۰ سال رسیده است و این حاصل تلاش، مطالبه‌گری و زحمات شما و اساتید است.

وی همچنین از اساتید دانشگاه آزاد رشت به دلیل حضور در جمع دانشمندان یک درصد کشور تقدیر کرد و افزود: این موفقیت، نمادی از سرمایه‌گذاری علمی و اثرگذاری مطالبه‌گری شما است.

پسماند و مسائل محیط‌زیستی

فرماندار رشت به دغدغه‌های دانشجویان درباره پسماند و زباله پرداخت و گفت: این مشکلی است که بیش از ۴۰ سال سابقه دارد و با چهار ماه قابل حل نیست. اما با همکاری دانشجویان، جامعه علمی و شرکت‌های دانش‌بنیان داخلی و خارجی، می‌توان راهکارهای پایدار ارائه کرد.

وی اقدامات همزمان دولت در این زمینه را تشریح کرد: ایجاد محل دفن جدید زباله و تعامل با شرکت‌های دانش‌بنیان برای مدیریت علمی و پایدار این موضوع.

وحدت و وفاق ملی برای پیشرفت کشور

میرغضنفری با تأکید بر اهمیت همکاری و همدلی گفت: امروز همه ما زیر سقف جمهوری اسلامی ایران هستیم. اختلاف سلیقه داریم، اما اختلاف عقیده نداریم. برای رسیدن به اهداف مشترک و قله‌های افتخار، باید در کنار هم باشیم.

وی افزود: جنگ‌های تحمیلی و بحران‌های ملی نشان داده است که وقتی مردم و مسئولان کنار هم هستند، موفقیت حاصل می‌شود و وقتی مقابل هم قرار گرفتیم، خسارت و ناگواری رخ داده است.

پیام به دانشجویان

فرماندار رشت در پایان خطاب به دانشجویان گفت: برای همه شما آرزوی توفیق، سرافرازی و رشد علمی و فرهنگی دارم. با مطالبه‌گری و ارائه ایده‌های علمی، می‌توانید نقش مؤثری در حل مسائل کشور داشته باشید.

وی ضمن یادآوری جمله حجت الاسلام قرائتی از درس‌های قرآن افزود: اگر اوضاع خراب است، همه با هم خراب کرده‌ایم و برای اصلاح، همه باید در کنار هم باشیم.