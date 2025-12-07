حجاب در ایجاد فضای امن و احترام برای حضور بانوان در اجتماع نقش دارد

زهرا جامعی ورزشکار و فعال اجتماعی در گفتگو با خبرنگار مهر به بررسی مزایای حجاب برای بانوان و حضور آنها در اجتماع پرداخت و گفت: حجاب یکی از ارکان اصلی در ایجاد فضای امن و محترم برای زنان در جامعه است.
به گفته او، رعایت حجاب تنها یک الزام دینی نیست، بلکه به زنان این امکان را میدهد که در محیطهای عمومی بدون دغدغههای حاشیهای حضور داشته باشند و نقش فعالتری در امور اجتماعی ایفا کنند.
جامعی افزود: حجاب به زنان کمک میکند که در اجتماع با عزت و کرامت زندگی کنند. این امر باعث میشود که آنان بتوانند در عرصههای مختلف فرهنگی، اجتماعی، اقتصادی و حتی سیاسی بهطور مؤثرتر فعالیت کنند و نقش خود را در پیشرفت جامعه ایفا نمایند.
وی ادامه داد: از نگاه اجتماعی، حجاب به زنان این فرصت را میدهد که توجهها به توانمندیهایشان جلب شود و از نگاه جنسی بهعنوان یک عامل تعیینکننده در ارزیابی فرد نگریسته نشوند. این امر موجب میشود که زنان در عرصههای مختلف، اعم از ورزش، هنر، تحصیل و حتی سیاست، با اعتماد به نفس بیشتری ظاهر شوند.
این فعال اجتماعی همچنین به اهمیت آگاهیرسانی درباره حجاب در جامعه اشاره کرد و گفت: برای اینکه زنان بهطور کامل از مزایای حجاب بهرهمند شوند، لازم است که آموزشهای فرهنگی و اجتماعی در این زمینه گسترش یابد. باید به زنان این نکته را یادآوری کرد که حجاب نه تنها یک دستور دینی، بلکه یک ابزار قدرتمند برای حفظ امنیت، شخصیت و سلامت روانیشان است.
زهرا جامعی در پایان تصریح کرد: حجاب فقط یک پوشش ظاهری نیست بلکه بخشی از هویت فرهنگی و دینی هر فرد است. در جوامع اسلامی، حجاب نمادی از افتخار، پاکدامنی و مقاومت در برابر فشارهای اجتماعی و فرهنگی است. به همین دلیل، احترام به حجاب باید بهعنوان یکی از ارکان اصلی مشارکت زنان در جامعه شناخته شود.
