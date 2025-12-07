به گزارش خبرنگار مهر، امیر مرادی عصر یکشنبه در دومین جلسه کمیته فنی تسهیلات تبصره ۱۵ با بیان اینکه بر اساس تصمیمات اتخاذ شده، از مجموع ۶۵ میلیارد تومان اعتبار ابلاغی برای شهرستان رودسر، تاکنون ۱۷ میلیارد تومان برای ۱۰۱ طرح اشتغال‌زایی در حوزه‌های خوداشتغالی و کارفرمایی تصویب شده است، گفت: این طرح‌ها در مرحله بعد برای پرداخت تسهیلات به بانک‌ها معرفی خواهند شد.

وی افزود: اجرای این طرح‌ها زمینه ایجاد بیش از ۱۰۰ فرصت شغلی جدید در شهرستان رودسر را فراهم خواهد کرد و با برنامه‌ریزی انجام شده تلاش می‌کنیم تا تمام سهم شهرستان در بخش تسهیلات اشتغال‌زایی جذب شود.

فرماندار رودسر با تأکید بر اهمیت تسریع در روند جذب اعتبارات بیان کرد: همکاری تمامی دستگاه‌های متولی در این زمینه ضروری است تا ظرفیت‌های قانونی و مالی به بهترین شکل ممکن مورد استفاده قرار گیرد و اشتغال پایدار در شهرستان محقق شود.

وی ادامه داد: با همکاری جدی دستگاه‌ها، شهرستان رودسر در سامانه رصد اشتغال استان گیلان تاکنون موفق به کسب رتبه چهارم شده است که این موفقیت نشان‌دهنده تلاش و پیگیری مستمر همکاران در حوزه اشتغال است.

مرادی در پایان خاطرنشان کرد: هدف اصلی از اجرای این طرح‌ها، ایجاد فرصت‌های شغلی جدید، کاهش نرخ بیکاری و استفاده بهینه از منابع مالی تخصیص یافته برای توسعه اشتغال پایدار در شهرستان است.