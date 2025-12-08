  1. استانها
۱۷ آذر ۱۴۰۴، ۱۰:۰۵

رفع تصرف ۲۸۲ هکتار از اراضی ملی کهگیلویه و بویراحمد

یاسوج-سرپرست منابع طبیعی و آبخیزداری کهگیلویه و بویراحمد از رفع تصرف ۲۸۲ هکتار از اراضی ملی استان طی ۱۶۰ فقره پرونده در ۸ ماه امسال خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، مجید نظری یکی از اولویت‌های اصلی اداره منابع طبیعی و آبخیزداری کهگیلویه و بویراحمد را مبارزه با زمین خواری عنوان کرد و گفت: در این زمینه از ابتدای امسال تاکنون ۲۸۲ هکتار از اراضی ملی تصرف شده استان را در سطح استان طی ۱۶۰ فقره پرونده با احکام قضائی و تبصره یک ماده ۵۵ رفع تصرف کردیم.

وی افزود: همچنین برای مقابله با قطع درخت و قاچاق چوب و زغال هم، تاکنون ۱۰۱ نفر دستگیر و همچنین تعداد ۹۲ دستگاه خودرو توقیف شدند.

سرپرست منابع طبیعی و آبخیزداری استان کهگیلویه و بویراحمد از عموم مردم خواست مشاهدات خود از تخریب و تصرف، زمین خواری، قطع درخت، تولید زغال، قاچاق چوب و زغال را به شماره‌های ۱۵۰۴ و ۱۳۹ یگان حفاظت منابع طبیعی گزارش دهند.

