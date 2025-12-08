صدر: ۹۰ درصد سقط‌ جنین در گیلان قابل پیشگیری است

به گزارش خبرنگار مهر، سید علی صدر صبح دوشنبه در نشست خبری طرح نفس که با محوریت نجات فرزندان در معرض سقط برگزار شد، ضمن تبریک ولادت حضرت فاطمه (س) و روز مادر، اظهار کرد: هدف اصلی طرح، حمایت از مادران بارداری است که با بحرانهای جسمی، روانی یا اجتماعی مواجه میشوند تا دوران بارداری را با سلامت پشت سر بگذارند.
وی با اشاره به وضعیت جمعیتی استان افزود: گیلان یکی از استانهایی است که با بحران جدی جمعیت روبهرو است و در سراشیبی کاهش جمعیت و افزایش سالمندی قرار دارد میل به باروری در استان کاهش یافته و نگرانیها جدی است.
به گفته وی، طبق آمار موجود سالانه بین ۱۲ تا ۱۵ هزار سقط در گیلان رخ میدهد و بخش زیادی از دلایل این سقطها به تغییر باورها و مسائل فرهنگی مرتبط است لذا ورود جدی دستگاههای حمایتی ضرورت دارد.
صدر تصریح کرد: در بسیاری از موارد، سقط تنها با یک مشاوره کوتاه قابل پیشگیری بوده و حدود ۹۰ درصد این بارداریها مشروع هستند.
مسئول طرح نفس گیلان با اشاره به هزینههای انجامشده گفت: تا کنون حدود ۳ میلیارد تومان برای اجرای طرح هزینه شده که بخش عمده آن توسط مردم و برخی نهادهای غیردولتی تأمین شده است.
وی افزود: همکاران طرح در ۱۷ شهرستان گیلان فعال هستند و خدمات مشاورهای محرمانه ارائه میدهند.
صدر با تأکید بر محرمانه بودن اطلاعات مراجعه کنندگان گفت: اطمینان میدهیم که مادران با خیال آسوده میتوانند مراجعه کنند و همکاران ما نهایت تلاش خود را برای حفظ جان مادر و جنین به کار میگیرند.
وی افزود: گیلان حدود ۶۰ درصد بالاتر از متوسط کشوری عملکرد داشته است اگر حمایتها بیشتر شود، موفقیتهای طرح نفس نیز افزایش خواهد یافت.
