شناسایی و دستگیری قاتل در یاسوج

به گزارش خبرگزاری مهر، سهام صالحی گفت: عصر دوشنبه پس از اعلام مرکز فوریت‌های پلیسی ۱۱۰ مبنی بر یک فقره قتل در محله اکبر آباد شهرستان بویراحمد، در اقدامی سریع و مؤثر، مأموران پلیس با حضور به موقع در صحنه وقوع جرم و انجام پیگیری‌های میدانی فشرده، موفق شدند قاتل زن ۳۷ ساله را در کمتر از یک ساعت به مرجع قضائی تحویل دهند.

وی افزود: سرعت عمل، هماهنگی و دقت نیروهای پلیس موجب شد متهم بلافاصله پس از شناسایی، با تشکیل پرونده و جمع‌آوری مدارک، به مرجع قضائی ذی‌صلاح معرفی شود.

فرمانده انتظامی استان کهگیلویه و بویراحمد تصریح کرد: پلیس با آمادگی و کارایی بالای در برخورد با جرایم مهم و حفظ امنیت عمومی از هیچ تلاشی دریغ نخواهد کرد و چنین اقداماتی ضمن ایجاد احساس امنیت در جامعه، هشدار جدی برای افرادی است که قصد تهدید جان و مال مردم را دارند.

وی اضافه کرد: پلیس با تعهد بر حفظ نظم و امنیت، همچنان با قدرت و سرعت در عرصه مقابله با جرایم و دستگیری مجرمان عمل خواهد کرد.