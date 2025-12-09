به گزارش خبرنگار مهر، نامدار صیادی امروز سه شنبه در گفت و گو با رسانهها، اظهار داشت: به منظور تأمین نیاز بازار داخلی و افزایش تولید محصولات کشاورزی، برداشت سیبزمینی از مزارع لرستان صورت گرفته و کشاورزان استان توانستند عملکرد قابل توجهی را در سطح زیرکشت پنج هزار و ۴۷۶ هکتار به ثبت برسانند.
وی گفت: امسال سطح زیرکشت سیبزمینی در لرستان به پنج هزار و ۴۷۶ هکتار رسید که از این میزان، تولیدی بالغ بر ۲۴۶ هزار و ۴۲۰ تن حاصل شده است، متوسط عملکرد در هر هکتار ۴۵ تن بوده و بیشترین سطح زیرکشت مربوط به شهرستانهای خرمآباد، ازنا، الیگودرز، سلسله و دلفان است.
رئیس سازمان جهاد کشاورزی لرستان، افزود: ارقام مختلفی از سیبزمینی شامل آگریا، جلی، میلوا، دوناتا، جاوید، کلمبا، سانته و مارفونا در مزارع استان کشت شده است.
صیادی، همچنین بالاترین عملکرد در هر هکتار را ۹۰ تن اعلام کرد که مربوط به شهرستانهای دلفان و ازنا است.
