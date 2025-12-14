دریافت 6 MB کد خبر 6688852 https://mehrnews.com/x39RSc ۲۳ آذر ۱۴۰۴، ۱۵:۴۸ کد خبر 6688852 فیلم سیاست فیلم سیاست ۲۳ آذر ۱۴۰۴، ۱۵:۴۸ بقایی: روابط ایران و لبنان پایدار است سخنگوی وزارت امور خارجه گفت: تمرکز لبنان باید بر حفظ حاکمیت و مقابله با تجاوزات رژیم صهیونیستی باشد. کپی شد مطالب مرتبط بقائی: رابطه دیپلماتیک بین ایران و لبنان همچنان برقرار است بقایی: ایران و جمهوری آذربایجان مصمم به تقویت روابط هستند بقایی: تداوم نسلکشی فلسطینیان را به شدت محکوم میکنیم بقایی: جمهوری اسلامی ایران تمام تحولات پیرامونی را با دقت رصد میکند برچسبها ایران رژیم صهیونیستی لبنان وزارت امور خارجه
