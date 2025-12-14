دریافت 6 MB
کد خبر 6688852
  1. فیلم
  2. سیاست
۲۳ آذر ۱۴۰۴، ۱۵:۴۸

بقایی: روابط ایران و لبنان پایدار است

بقایی: روابط ایران و لبنان پایدار است

سخنگوی وزارت امور خارجه گفت: تمرکز لبنان باید بر حفظ حاکمیت و مقابله با تجاوزات رژیم صهیونیستی باشد.

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    فیلم‌های پربازدید