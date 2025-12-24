خراسانیان: ۱۳۸ پرونده واگذاری زمین در استان سمنان بررسی شد

به گزارش خبرنگار مهر، غلامرضا خراسانیان صبح چهارشنبه در جمع خبرنگاران در مجموعه جهاد کشاورزی استان سمنان اعلام کرد: در سه ماهه سوم سال جاری، هفت جلسه هیأت هفتنفره واگذاری زمین در استان برگزار شد.
وی با بیان اینکه طی این نشستها ۱۳۸ پرونده بررسی شد، افزود: برای ۸۴ مورد از این تقاضاها تصمیماتی از قبیل تمدید، اصلاح پلاک و جایگزینی اتخاذ شد و ۵۴ مورد آن نیز نظارتی بوده است.
مدیر امور اراضی جهاد کشاورزی استان سمنان با اشاره به اهمیت ساماندهی و تسهیل اجرای طرحهای کشاورزی ابراز داشت: بررسی این پروندهها در چارچوب ضوابط و مقررات قانونی و با هدف حمایت از تولید، توسعه فعالیتهای بخش کشاورزی و تسریع در روند پاسخگویی به متقاضیان انجام شده است.
خراسانیان تاکید کرد: تداوم برگزاری منظم جلسات و نظارت دقیق بر اجرای مصوبات، نقش مؤثری در ارتقای بهرهوری اراضی کشاورزی و حمایت از سرمایهگذاری در این بخش خواهد داشت.
