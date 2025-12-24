  1. استانها
  2. سمنان
۳ دی ۱۴۰۴، ۹:۲۲

خراسانیان: ۱۳۸ پرونده واگذاری زمین در استان سمنان بررسی شد

خراسانیان: ۱۳۸ پرونده واگذاری زمین در استان سمنان بررسی شد

سمنان- مدیر امور اراضی سازمان جهاد کشاورزی استان سمنان از بررسی و رسیدگی به ۱۳۸ پرونده واگذاری زمین در هیئت هفت‌نفره این استان، طی سه‌ماهه سوم سال جاری (۱۴۰۴) خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر، غلامرضا خراسانیان صبح چهارشنبه در جمع خبرنگاران در مجموعه جهاد کشاورزی استان سمنان اعلام کرد: در سه ماهه سوم سال جاری، هفت جلسه هیأت هفت‌نفره واگذاری زمین در استان برگزار شد.

وی با بیان اینکه طی این نشست‌ها ۱۳۸ پرونده بررسی شد، افزود: برای ۸۴ مورد از این تقاضاها تصمیماتی از قبیل تمدید، اصلاح پلاک و جایگزینی اتخاذ شد و ۵۴ مورد آن نیز نظارتی بوده است.

مدیر امور اراضی جهاد کشاورزی استان سمنان با اشاره به اهمیت ساماندهی و تسهیل اجرای طرح‌های کشاورزی ابراز داشت: بررسی این پرونده‌ها در چارچوب ضوابط و مقررات قانونی و با هدف حمایت از تولید، توسعه فعالیت‌های بخش کشاورزی و تسریع در روند پاسخگویی به متقاضیان انجام شده است.

خراسانیان تاکید کرد: تداوم برگزاری منظم جلسات و نظارت دقیق بر اجرای مصوبات، نقش مؤثری در ارتقای بهره‌وری اراضی کشاورزی و حمایت از سرمایه‌گذاری در این بخش خواهد داشت.

کد خبر 6700165

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها