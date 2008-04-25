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۶ اردیبهشت ۱۳۸۷، ۱۰:۱۳

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تغییرات متون درسی حوزه های علمیه خواهران اعلام شد

تغییرات متون درسی حوزه های علمیه خواهران اعلام شد

تغییرات متون درسی دوره عمومی حوزه های علمیه خواهران در سال تحصیلی 88- 87 اعلام شد.

مسئول شورای آموزشی - تربیتی حوزه های علمیه خواهران در گفتگو با خبرنگار مهر با اعلام این خبر گفت: براساس مصوبه شماره 119 این شورا، متون درسی حوزه های علمیه خواهران برای دوره عمومی ویژه ورودی های دیپلم برای ورودهای سال 88-87 تغییراتی شامل حذف، کاهش یا تغییر متن آموزشی خواهند داشت.

محمود خالقی افزود: در عنوان درسی تاریخ تحلیلی اسلام، تاریخ تحلیلی 1 کتاب تاریخ اسلام تالیف آقای پیشوایی به جای کتاب تاریخ اسلام آقای سبحانی تعیین شد. در تاریخ تحلیلی اسلام 2 و 3 نیز کتاب سیمای پیشوایان و درس نامه عصر غیبت از دروس درسی حذف و کتاب سیره پیشوایان تالیف پیشوایی و زندگانی حضرت فاطمه الزهرا تالیف مرحوم دکتر شهیدی به عنوان منابع آموزشی تعیین شدند.

وی افزود: در تفسیر ترتیبی در تفسیر ترتیبی 2، تفسیر سوره مبارکه نساء از ابتدا تا آیه 113 از تفسیر صافی به عنوان جایگزین تفسیر بشری جزء دوم، در تفسیر ترتیبی 3 ، 4 و 5 تفسیر بشری حذف و تفسیر سوره های مبارکه نور و احزاب از تفسیر المیزان به عنوان جایگزین تعیین شد.

معاون پژوهشی حوزه های علمیه خواهران افزود: در عنوان آموزشی زبان انگلیسی مصوب شد تا تعیین تکلیف نهایی تا پایان سال جاری این واحد ارائه نشود. متون آموزشی مدیریت فرهنگی 1 و 2، مشاوره کاربردی و نظام خانواده در اسلام نیز تغییراتی خواهند کرد.

محمود خالقی گفت: در ادبیات فارسی تعداد واحدها از 6 به 4 واحد کاهش یافته و دو واحد کاهش یافته به واحدهای علم منطق اضاقه شد.

کد مطلب 670163

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