تغییرات متون درسی حوزه های علمیه خواهران اعلام شد

مسئول شورای آموزشی - تربیتی حوزه های علمیه خواهران در گفتگو با خبرنگار مهر با اعلام این خبر گفت: براساس مصوبه شماره 119 این شورا، متون درسی حوزه های علمیه خواهران برای دوره عمومی ویژه ورودی های دیپلم برای ورودهای سال 88-87 تغییراتی شامل حذف، کاهش یا تغییر متن آموزشی خواهند داشت.

محمود خالقی افزود: در عنوان درسی تاریخ تحلیلی اسلام، تاریخ تحلیلی 1 کتاب تاریخ اسلام تالیف آقای پیشوایی به جای کتاب تاریخ اسلام آقای سبحانی تعیین شد. در تاریخ تحلیلی اسلام 2 و 3 نیز کتاب سیمای پیشوایان و درس نامه عصر غیبت از دروس درسی حذف و کتاب سیره پیشوایان تالیف پیشوایی و زندگانی حضرت فاطمه الزهرا تالیف مرحوم دکتر شهیدی به عنوان منابع آموزشی تعیین شدند.

وی افزود: در تفسیر ترتیبی در تفسیر ترتیبی 2، تفسیر سوره مبارکه نساء از ابتدا تا آیه 113 از تفسیر صافی به عنوان جایگزین تفسیر بشری جزء دوم، در تفسیر ترتیبی 3 ، 4 و 5 تفسیر بشری حذف و تفسیر سوره های مبارکه نور و احزاب از تفسیر المیزان به عنوان جایگزین تعیین شد.

معاون پژوهشی حوزه های علمیه خواهران افزود: در عنوان آموزشی زبان انگلیسی مصوب شد تا تعیین تکلیف نهایی تا پایان سال جاری این واحد ارائه نشود. متون آموزشی مدیریت فرهنگی 1 و 2، مشاوره کاربردی و نظام خانواده در اسلام نیز تغییراتی خواهند کرد.

محمود خالقی گفت: در ادبیات فارسی تعداد واحدها از 6 به 4 واحد کاهش یافته و دو واحد کاهش یافته به واحدهای علم منطق اضاقه شد.